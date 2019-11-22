Süper Lig puan durumu | Süper Lig 12. hafta puan durumu ve fikstür
Milli ara sona erdi, Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başladı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan açılış maçında Başakşehir, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Başakşehir 22 puanla liderliğe yerleşti. Kritik puan kaybı yaşayan Galatasaray ise 19 puanla 6. sırada kaldı. 12. hafta puan durumu alt üst olabilir. Birbirinden önemli maçlar oynanacak. Süper Lig'de oluşan puan durumu, maç sonuçları ve fikstür... Detaylar haberimizde.
Süper Lig Puan durumu.. Futbolseverlerin en çok baktığı yerlerden olan puan durumu milli aranın ardından karışacak gibi gözüküyor. Haftanın açılış maçında Başakşehir, Galatasaray'ı Türk Telekom Stadı'nda 1-0 devirdi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Evindeki 41 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Galatasaray ise 19 puanla 6. sırada kaldı.
12. haftada kritik maçlar oynanacak. Zirveyi yakından ilgilendiren maçlarda Trabzonspor, Ankaragücü'ne, Beşiktaş, Konyaspor'a Fenerbahçe ise Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.
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1.M.Başakşehir 22 puan
2.DG Sivasspor 21 puan (1 maçı eksik)
3.Fenerbahçe 20 puan (1 maçı eksik)
4.Trabzonspor 19 puan (1 maçı eksik)
5.A.Alanyaspor 19 puan (1 maçı eksik)
6.Galatasaray 19 puan
7.BTC Turk Y.Malatya 18 puan (1 maçı eksik)
8.Beşiktaş 18 puan (1 maçı eksik)
9.Gaziantep FK 15 puan (1 maçı eksik)
10.Ç.Rizespor 14 puan (1 maçı eksik)
11.Göztepe 13 puan (1 maçı eksik)
12.İH Konyaspor 13 puan (1 maçı eksik)
13.Kasımpaşa 12 puan (1 maçı eksik)
14.Y.Denizlispor 11 puan (1 maçı eksik)
15.Antalyaspor 11 puan (1 maçı eksik)
16.Gençlerbirliği 10 puan (1 maçı eksik)
17.MKE Ankaragücü 9 puan (1 maçı eksik)
18.İM Kayserispor 11 7 puan (1 maçı eksik)
Süper Lig 12. hafta maç sonuçları
Galatasaray 0 - 1 Başakşehir
Denizlispor - Çaykur Rizespor
Ankaragücü - Trabzonspor
Konyaspor - Beşiktaş
Kayserispor - Sivasspor
Kasımpaşa - Gençlerbirliği
Alanyaspor - Göztepe
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
Antalyaspor - Gaziantep FK
Süper Lig 13. hafta fikstürü
Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor
Sivasspor - Kasımpaşa
Çaykur Rizespor - Konyaspor
Alanyaspor - Ankaragücü
Göztepe - Fenerbahçe
Gaziantep FK - Denizlispor
Başakşehir - Antalyaspor
Trabzonspor - Galatasaray
Beşiktaş - Kayserispor