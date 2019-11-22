Süper Lig puan durumu | Süper Lig 12. hafta puan durumu ve fikstür

Süper Lig Puan durumu.. Futbolseverlerin en çok baktığı yerlerden olan puan durumu milli aranın ardından karışacak gibi gözüküyor. Haftanın açılış maçında Başakşehir, Galatasaray'ı Türk Telekom Stadı'nda 1-0 devirdi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Evindeki 41 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Galatasaray ise 19 puanla 6. sırada kaldı.

12. haftada kritik maçlar oynanacak. Zirveyi yakından ilgilendiren maçlarda Trabzonspor, Ankaragücü'ne, Beşiktaş, Konyaspor'a Fenerbahçe ise Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

1.M.Başakşehir 22 puan

2.DG Sivasspor 21 puan (1 maçı eksik)

3.Fenerbahçe 20 puan (1 maçı eksik)

4.Trabzonspor 19 puan (1 maçı eksik)

5.A.Alanyaspor 19 puan (1 maçı eksik)

6.Galatasaray 19 puan

7.BTC Turk Y.Malatya 18 puan (1 maçı eksik)

8.Beşiktaş 18 puan (1 maçı eksik)

9.Gaziantep FK 15 puan (1 maçı eksik)

10.Ç.Rizespor 14 puan (1 maçı eksik)

11.Göztepe 13 puan (1 maçı eksik)

12.İH Konyaspor 13 puan (1 maçı eksik)

13.Kasımpaşa 12 puan (1 maçı eksik)

14.Y.Denizlispor 11 puan (1 maçı eksik)

15.Antalyaspor 11 puan (1 maçı eksik)

16.Gençlerbirliği 10 puan (1 maçı eksik)

17.MKE Ankaragücü 9 puan (1 maçı eksik)

18.İM Kayserispor 11 7 puan (1 maçı eksik)

Süper Lig 12. hafta maç sonuçları

Galatasaray 0 - 1 Başakşehir

Denizlispor - Çaykur Rizespor

Ankaragücü - Trabzonspor

Konyaspor - Beşiktaş

Kayserispor - Sivasspor

Kasımpaşa - Gençlerbirliği

Alanyaspor - Göztepe

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe

Antalyaspor - Gaziantep FK

Süper Lig 13. hafta fikstürü

Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor

Sivasspor - Kasımpaşa

Çaykur Rizespor - Konyaspor

Alanyaspor - Ankaragücü

Göztepe - Fenerbahçe

Gaziantep FK - Denizlispor

Başakşehir - Antalyaspor

Trabzonspor - Galatasaray

Beşiktaş - Kayserispor