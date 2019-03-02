Süper Lig puan durumu - Puan farkı kaç oldu - Galatasaray'a ağır darbe!
Süper Lig'de Puan farkı kaç oldu? Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti ve 14. sıraya yükseldi. Beşiktaş ise 1-0 öne geçtiği maçta Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı ve zirve yolunda ağır yara aldı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe maçından 3-3’lük beraberlikle ayrılan siyah beyazlılar bu hafta da 2 puan kaybetti. Lider Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u 2-0'la geçti ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet daha alarak puanını 54'e çıkardı. Galatasaray ise Erzurumspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Galatasaray, 24. haftada Başakşehir'in 8 puan arkasına düştü.
Süper Lig'de 24. haftanın perdesi Antalyaspor-Ankaragücü maçıyla açıldı. Zorlu deplasmandan 4-2 galip gelen Ankaragücü, ateş hattından kurtuldu. Bursaspor, evinde Sivasspor'u 3-2 mağlup etti ve 9 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Beşiktaş ise 1-0 öne geçtiği maçta sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Fenerbahçe maçından 3-3’lük beraberlikle ayrılan siyah beyazlılar bu hafta da 2 puan kaybetti. Kayserispor, Hikmet Karaman öncesi 14 haftada 12 puan toplarken, sonrasında çıktığı 10 maçta 20 puan toplamayı başardı. Fenerbahçe ise evinde Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti ve 14. sıraya yükseldi. Medipol Başakşehir, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u Emre Belözoğlu (P) ve Edin Visca'nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Abdullah Avcı'nın öğrencileri şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet daha alarak puanını 54'e çıkardı. Ligde üst üste 6. maçında da galip gelemeyen Malatyaspor ise 34 puanda kaldı. Konyaspor ile Göztepe, özellikle uzatma dakikalarının nefes kestiği maçta 1-1 berabere kaldı. Skubic ile 90+4'te penaltı kaçıran Konyaspor, üst üste 5. maçını kazanamadı. Süper Lig'de Erzurumspor ile Galatasaray arasındaki maç 1-1 sona erdi. Puanını 46 yapan Galatasaray, Başakşehir'in 8 puan gerisinde haftayı kapattı. Erzurumspor da 22 puana ulaştı.
Süper Lig 24. hafta programı
Antalyaspor 2 - 4 Ankaragücü
Bursaspor 3 - 2 Sivasspor
Kayserispor 2 - 2 Beşiktaş
Fenerbahçe 3 - 2 Çaykur Rizespor
Konyaspor 1 - 1 Göztepe
Yeni Malatyaspor 0 - 2 Başakşehir
Erzurumspor 1 - 1 Galatasaray
Kasımpaşa - Trabzonspor
Akhisarspor - Alanyaspor
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Süper Lig 24. hafta puan durumu
1- Başakşehir 24 54
2- Galatasaray 24 46
3- Beşiktaş 24 41
4- Trabzonspor 23 36
5- Konyaspor 24 35
6- Yeni Malatyaspor 24 34
7- Kayserispor 24 32
8- Antalyaspor 24 32
9- Alanyaspor 23 31
10- Sivasspor 24 31
11- Ankaragücü 24 30
12- Kasımpaşa 23 29
13- Çaykur Rizespor 24 28
14- Fenerbahçe 24 28
15- Bursaspor 24 27
16- Göztepe 24 25
17- Erzurumspor 24 22
18- Akhisarspor 23 18