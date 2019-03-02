Süper Lig'de 24. haftanın perdesi Antalyaspor-Ankaragücü maçıyla açıldı. Zorlu deplasmandan 4-2 galip gelen Ankaragücü, ateş hattından kurtuldu. Bursaspor, evinde Sivasspor'u 3-2 mağlup etti ve 9 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Beşiktaş ise 1-0 öne geçtiği maçta sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Fenerbahçe maçından 3-3’lük beraberlikle ayrılan siyah beyazlılar bu hafta da 2 puan kaybetti. Kayserispor, Hikmet Karaman öncesi 14 haftada 12 puan toplarken, sonrasında çıktığı 10 maçta 20 puan toplamayı başardı. Fenerbahçe ise evinde Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti ve 14. sıraya yükseldi. Medipol Başakşehir, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u Emre Belözoğlu (P) ve Edin Visca'nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Abdullah Avcı'nın öğrencileri şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet daha alarak puanını 54'e çıkardı. Ligde üst üste 6. maçında da galip gelemeyen Malatyaspor ise 34 puanda kaldı. Konyaspor ile Göztepe, özellikle uzatma dakikalarının nefes kestiği maçta 1-1 berabere kaldı. Skubic ile 90+4'te penaltı kaçıran Konyaspor, üst üste 5. maçını kazanamadı. Süper Lig'de Erzurumspor ile Galatasaray arasındaki maç 1-1 sona erdi. Puanını 46 yapan Galatasaray, Başakşehir'in 8 puan gerisinde haftayı kapattı. Erzurumspor da 22 puana ulaştı.

Süper Lig 24. hafta programı

Antalyaspor 2 - 4 Ankaragücü

Bursaspor 3 - 2 Sivasspor

Kayserispor 2 - 2 Beşiktaş

Fenerbahçe 3 - 2 Çaykur Rizespor

Konyaspor 1 - 1 Göztepe

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Başakşehir

Erzurumspor 1 - 1 Galatasaray

Kasımpaşa - Trabzonspor

Akhisarspor - Alanyaspor

Süper Lig 24. hafta puan durumu

1- Başakşehir 24 54

2- Galatasaray 24 46

3- Beşiktaş 24 41

4- Trabzonspor 23 36

5- Konyaspor 24 35

6- Yeni Malatyaspor 24 34

7- Kayserispor 24 32

8- Antalyaspor 24 32

9- Alanyaspor 23 31

10- Sivasspor 24 31

11- Ankaragücü 24 30

12- Kasımpaşa 23 29

13- Çaykur Rizespor 24 28

14- Fenerbahçe 24 28

15- Bursaspor 24 27

16- Göztepe 24 25

17- Erzurumspor 24 22

18- Akhisarspor 23 18