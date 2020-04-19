Süper Lig koronavirüs salgını nedeniyle bir süreliğine ertelenmişti. Herkesin merak ettiği soruların cevapları ortaya çıkmaya başladı. Süper Lig'in nasıl devam edeceği ve nerede, hangi koşullarda devam edeceği konusunda bilgilere ortaya çıkmaya başladı. Yayıncı kuruluşun deneyimli spikeri Ercan Taner, sosyal medya hesabından detayları paylaştı.

Maçlar seyircisiz

Antalya ve Alanya'nın merkez olarak kabul edileceği Süper Lig'de maçlar seyircisiz oynanacak. Ligin başlangıç tarihi olarak ise Haziran ayının üçüncü haftası yani 15 Haziran 2020 gibi bir tarihe masanın üzerinde duruyor.

Herkese test, maçlardan önce ateş ölçülecek

Teknik direktörler,futbolcular ve kulüp çalışanlarına Covid-19 corona virüsü testi yapılacağı ayrıca maçlardan önce tüm görevlilerin ateşi ölçüleceği kurallar arasında. Ayrıca maç öncesi ve sonu yapılan röportajlarda maske zorunluluğu uygulanacak.

"Bilim Kurulu" karar verecek

Medya mensuplarının maçları takip etmesi ile ilgili kararı "Bilim Kurulu" verecek. Maçta sakatlık olursa belirli hastanelerde tedavi için özel izolasyonlu alan oluşturulacak. Düşünülen bu plan Bilim kurulu tavsiye ederse kabul edilecek.

Özel izolasyonlu alan

Maçta sakatlık olursa belirli hastanelerde tedavi için özel izolasyonlu alan oluşturulacak.









Süper Lig'de son maç İzmir'de oynandı

Süper Lig'de son maçı erteleme karşılaşmasında Göztepe ile Ç.Rizespor oynamıştı. İzmir'de Göztepe'nin yeni stadı Gürsel Aksel'de seyircisiz olarak oynanan maçı Göztepe, Berkan ve Napoleoni'nin golleriyle 2-0 galip bitirmişti.











