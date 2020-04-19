Süper Lig nasıl devam edecek? ne zaman ve nerede oynanacak? Antalya'da mı oynanacak? İşte kurallar..
Süper Lig koronavirüs salgını nedeniyle bir süreliğine ertelenmişti. Ligin nasıl devam edeceği ve nerede, hangi koşullarda devam edeceği konusunda bilgilere ortaya çıkmaya başladı. Antalya ve Alanya'da seyircisiz oynanacak maçların Haziran ayı ortasında başlaması bekleniyor. İşte detaylar..
Süper Lig koronavirüs salgını nedeniyle bir süreliğine ertelenmişti. Herkesin merak ettiği soruların cevapları ortaya çıkmaya başladı. Süper Lig'in nasıl devam edeceği ve nerede, hangi koşullarda devam edeceği konusunda bilgilere ortaya çıkmaya başladı. Yayıncı kuruluşun deneyimli spikeri Ercan Taner, sosyal medya hesabından detayları paylaştı.
Maçlar seyircisiz
Antalya ve Alanya'nın merkez olarak kabul edileceği Süper Lig'de maçlar seyircisiz oynanacak. Ligin başlangıç tarihi olarak ise Haziran ayının üçüncü haftası yani 15 Haziran 2020 gibi bir tarihe masanın üzerinde duruyor.
Herkese test, maçlardan önce ateş ölçülecek
Teknik direktörler,futbolcular ve kulüp çalışanlarına Covid-19 corona virüsü testi yapılacağı ayrıca maçlardan önce tüm görevlilerin ateşi ölçüleceği kurallar arasında. Ayrıca maç öncesi ve sonu yapılan röportajlarda maske zorunluluğu uygulanacak.
"Bilim Kurulu" karar verecek
Medya mensuplarının maçları takip etmesi ile ilgili kararı "Bilim Kurulu" verecek. Maçta sakatlık olursa belirli hastanelerde tedavi için özel izolasyonlu alan oluşturulacak. Düşünülen bu plan Bilim kurulu tavsiye ederse kabul edilecek.
Özel izolasyonlu alan
Maçta sakatlık olursa belirli hastanelerde tedavi için özel izolasyonlu alan oluşturulacak.
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
Süper Lig'de son maç İzmir'de oynandı
Süper Lig'de son maçı erteleme karşılaşmasında Göztepe ile Ç.Rizespor oynamıştı. İzmir'de Göztepe'nin yeni stadı Gürsel Aksel'de seyircisiz olarak oynanan maçı Göztepe, Berkan ve Napoleoni'nin golleriyle 2-0 galip bitirmişti.