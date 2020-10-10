Süper Lig kulüplerinin ‘ transfer aşkı’ ne pandemi tanıdı ne de TFF’nin koyduğu takım harcama limiti! 5 Ekim’de sona eren yaz transfer döneminde Süper Lig, Avrupa’nın 5 büyük ligine hem ‘sayı’ hem ‘alınan oyuncuların yaş ortalaması’ itibarıyla büyük fark attı. Transfermarkt verilerine göre 2020-21 sezonu 1. transfer döneminin önemli olayları şöyle:

Premier Ligi 2’ye katladı

SÜPER Lig’de mücadele eden 21 takım, yaz transfer döneminde toplam 248 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı. 20 takımlı liglerden İtalya Serie A, 212 transferle ikinci sırada yer alırken, Fransa Ligue 1 üçüncü (138), İspanya La Liga dördüncü (121), İngiltere Premier Lig beşinci (113) ve 18 takımlı Almanya Bundesliga altıncı (97) oldu.

Fenerbahçe ’den Galatasaray ’a büyük fark

Kulüpler bazında yapılan sıralamada ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Süper Lig’de Fenerbahçe 18 yeni futbolcuya imza attırarak

en fazla transfer yapan takım olurken, en az sayıda transfere imza atanlar 7’şer oyuncuyla Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor oldu.

Rekortmen kulüpler İtalya’da

Araştırmaya konu olan 6 lig içerisinde en çok transfer yapan kulüpler İtalya Serie A’da. Genoa ve Spezia takımları, 20’şer yeni futbolcuyla sözleşme imzalayarak, bu alanda liderliğe oturdu. İki İtalyan ekibini, 15 transferle La Liga takımı Cadiz takip ediyor. Serie A’da en az transfer gerçekleştiren kulüp ise Napoli (3).

REAL MADRiD TRANSFERDE SIFIR ÇEKTi!

Türkiye’de bütün kulüpler transfer yaparken, Avrupa’nın 5 büyük liginde futbolcu alımı yapmayan iki kulüp de ispanya La Liga’dan çıktı. dünyanın en çok para kazanan kulübü olan real madrid ve La Liga’nın köklü kulüplerinden Valencia hiç transfer yapmadı.

YAŞ ORTALAMASINDA DA LiDERiZ

Transferlerin yaş ortalamasının yüksekliği ile de Avrupa’nın 5 büyük liginden öndeyiz. Süper Lig ekiplerinin yeni aldığı oyuncuların yaş ortalaması 26,6’yı bulurken, Serie A 24,7 ile ikinci, premier Lig 24,4 ile üçüncü, Ligue 1 24 ile dördüncü, Bundesliga 23,9 ile beşinci La Liga 23,5 ile altıncı sırayı aldı.

HARCANAN PARA YÜZDE 32 AZALDI

Dünyadaki futbol kulüplerinin 2020 yazında yaptığı transfer harcaması, önceki yıla göre yüzde 32,4 azaldı. 1 Haziran-5 ekim 2020 döneminde transfer için yapılan harcama, 3,92 milyar dolar olarak gerçekleşti. Covid-19 salgını öncesindeki 3 yaz transfer döneminde de 5 milyar dolar barajı aşılmıştı. (Hürriyet)



