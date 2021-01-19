Süper Lig kulüplerinden Trabzonspor'a 'geçmiş olsun' mesajları
Konyaspor maçında ayağında kırık oluşan Trabzonsporlu oyuncu Abdülkadir Ömür için başta Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray olmak üzere Süper Lig kulüplerinden ve spor camiasından 'geçmiş olsun' mesajları paylaşıldı
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Ayak bileğinde kırık oluşan Trabzonspor Kulübü futbolcusu Abdülkadir Ömür’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Trabzonspor - Konyaspor maçında üzücü bir sakatlık yaşayan Trabzonspor'un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür'e ve bordo-mavili camiaya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Abdülkadir'in en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Trabzonspor'un Konyaspor ile oynadığı Süper Lig maçında talihsiz bir şekilde sakatlanan ve ayak bileğinde kırık meydana gelen Trabzonspor Kulübü futbolcusu Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz
Alanyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Sağ ayak bileğinde kırık oluşan Trabzonspor kulübü futbolcusu Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: