Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Ayak bileğinde kırık oluşan Trabzonspor Kulübü futbolcusu Abdülkadir Ömür’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Trabzonspor - Konyaspor maçında üzücü bir sakatlık yaşayan Trabzonspor'un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür'e ve bordo-mavili camiaya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Abdülkadir'in en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz









Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Trabzonspor'un Konyaspor ile oynadığı Süper Lig maçında talihsiz bir şekilde sakatlanan ve ayak bileğinde kırık meydana gelen Trabzonspor Kulübü futbolcusu Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz





Alanyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Sağ ayak bileğinde kırık oluşan Trabzonspor kulübü futbolcusu Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz





Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



































