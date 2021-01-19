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Süper Lig kulüplerinden Trabzonspor'a 'geçmiş olsun' mesajları

Konyaspor maçında ayağında kırık oluşan Trabzonsporlu oyuncu Abdülkadir Ömür için başta Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray olmak üzere Süper Lig kulüplerinden ve spor camiasından 'geçmiş olsun' mesajları paylaşıldı

19 Ocak 2021, Salı 21:46 Son Güncelleme:
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Süper Lig kulüplerinden Trabzonspor'a 'geçmiş olsun' mesajları

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Ayak bileğinde kırık oluşan Trabzonspor Kulübü futbolcusu Abdülkadir Ömür’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Trabzonspor - Konyaspor maçında üzücü bir sakatlık yaşayan Trabzonspor'un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür'e ve bordo-mavili camiaya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Abdülkadir'in en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Trabzonspor'un Konyaspor ile oynadığı Süper Lig maçında talihsiz bir şekilde sakatlanan ve ayak bileğinde kırık meydana gelen Trabzonspor Kulübü futbolcusu Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz


Alanyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Sağ ayak bileğinde kırık oluşan Trabzonspor kulübü futbolcusu Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz


Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:




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