Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. Günün en önemli maçında Başakşehir'i takibini sürdüren Trabzonspor, Antalyaspor'u ağırladıç Bordo Macililer beklenmedik şekilde Akdeniz ekibiyle 2-2 berabere kaldı. Fırtına'nın zirveyle olan puan farkı da 3 hafta kala 4'e çıkmış oldu. Hem Avrupa mücadelesini hem de alt tarafı yakından ilgilendiren maçta Yeni Malatyaspor da bir sürprize imza attı ve deplasmanda Sivasspor'u 1-0 yendi. Sivasspor böylece kazanamama serisini 4 maça çıkarmış oldu.

Pazar akşamı Trabzonspor'a kaybeden ve şampiyonluk yarışında şansı kalmayan Galatasaray ise Alanyaspor deplasmanında darmadağın oldu ve 4-1'lik skorla moral bozucu bir mağlubiyet aldı. Cim Bom Avrupa yarışında Sivasspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ın puan kaybettiği haftayı değerlendirememiş oldu.

Şampiyonluk ve kümede kalma yarışının hat safhaya ulaştığı, her puanın altın değerinde olduğu kalan haftalarda oynanacak maçlar nefesleri kesecek. Başakşehir'in liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de son durum merak ediliyor. İşte Süper Lig puan durumu...

Süper Lig puan durumu

1.M.Başakşehir 66 puan

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2.Trabzonspor 62 puan

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3.Sivasspor 54 puan

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4.Galatasaray 52 puan

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5 Alanyaspor 51 puan

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6. .Beşiktaş 50 puan (1 maçı eksik)

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7. Fenerbahçe 50 puan

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8.Göztepe 39 puan

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9.Gaziantep Futbol Kulübü 38 puan

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10.Antalyaspor 38 puan

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11. Kasımpaşa 36 puan (1 maçı eksik)

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12.Gençlerbirliği 33 puan

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13. BTC Turk Y.Malatyaspor 29 puan

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14. Denizlispor 32 puan

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15. Kayserispor 31 puan (1 maçı eksik)

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16. İH Konyaspor 30 puan (1 maçı eksik)

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17.Çaykur Rizespor 29 puan (1 maçı eksik)

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18.MKE Ankaragücü 27 puan

ANKARAGÜCÜ FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN

31. haftanın programı

Gençlerbirliği 1 - 1 Fenerbahçe

Başakşehir 2-0 Denizlispor

Sivasspor 0-1 Yeni Malatyaspor

Trabzonspor 2-2 Antalyaspor

Alanyaspor 4-1 Galatasaray

Göztepe 2-2 Ankaragücü

Çaykur Rizespor - Kayserispor

Beşiktaş - Kasımpaşa

Gaziantep FK - Konyaspor