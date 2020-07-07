Süper Lig güncel puan durumu (Süper Lig 31. hafta maç sonuçları ve fikstür)
Süper Lig'de büyük heyecan çift maç haftasıyla devam ediyor. Şampiyonluk yaryşındaki Trabzonspor Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak çok büyük bir kayıp yaşadı. Bordo Mavililer'in zirveyle olan puan farkı 3 hafta kala 4'e çıkmış oldu. Sadece birkaç hafta önce şampiyonluk iddiası bulunan 3. sıradaki Sivasspor ise evinde, küme düşmeme mücadelesi veren Yeni Malatyaspor'a kaybetti ve düşüşünü dürdürdü. Şampiyonluk şansını kaybeden Galatasaray ise Alanya deplasmanındaydı. Cim Bom Akdeniz sıcağında adeta eridi ve 4-1'lik mağlubiyetle önüne çıkan Avrupa fırsatını elinin tersiyle itti. Süper Lig 31. hafta sonuçları, kalan maçlar, fikstür ve puan durumu haberimizde.
Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. Günün en önemli maçında Başakşehir'i takibini sürdüren Trabzonspor, Antalyaspor'u ağırladıç Bordo Macililer beklenmedik şekilde Akdeniz ekibiyle 2-2 berabere kaldı. Fırtına'nın zirveyle olan puan farkı da 3 hafta kala 4'e çıkmış oldu. Hem Avrupa mücadelesini hem de alt tarafı yakından ilgilendiren maçta Yeni Malatyaspor da bir sürprize imza attı ve deplasmanda Sivasspor'u 1-0 yendi. Sivasspor böylece kazanamama serisini 4 maça çıkarmış oldu.
Pazar akşamı Trabzonspor'a kaybeden ve şampiyonluk yarışında şansı kalmayan Galatasaray ise Alanyaspor deplasmanında darmadağın oldu ve 4-1'lik skorla moral bozucu bir mağlubiyet aldı. Cim Bom Avrupa yarışında Sivasspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ın puan kaybettiği haftayı değerlendirememiş oldu.
Şampiyonluk ve kümede kalma yarışının hat safhaya ulaştığı, her puanın altın değerinde olduğu kalan haftalarda oynanacak maçlar nefesleri kesecek. Başakşehir'in liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de son durum merak ediliyor. İşte Süper Lig puan durumu...
Süper Lig puan durumu
1.M.Başakşehir 66 puan
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2.Trabzonspor 62 puan
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3.Sivasspor 54 puan
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4.Galatasaray 52 puan
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5 Alanyaspor 51 puan
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6. .Beşiktaş 50 puan (1 maçı eksik)
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7. Fenerbahçe 50 puan
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8.Göztepe 39 puan
9.Gaziantep Futbol Kulübü 38 puan
GAZİANTEP FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
10.Antalyaspor 38 puan
ANTALYASPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
11. Kasımpaşa 36 puan (1 maçı eksik)
KASIMPAŞA FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
12.Gençlerbirliği 33 puan
GENÇLERBİRLİĞİ FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
13. BTC Turk Y.Malatyaspor 29 puan
MALATYASPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
14. Denizlispor 32 puan
DENİZLİSPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
15. Kayserispor 31 puan (1 maçı eksik)
KAYSERİSPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
16. İH Konyaspor 30 puan (1 maçı eksik)
KONYASPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
17.Çaykur Rizespor 29 puan (1 maçı eksik)
ÇAYKUR RİZESPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
18.MKE Ankaragücü 27 puan
ANKARAGÜCÜ FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
31. haftanın programı
Gençlerbirliği 1 - 1 Fenerbahçe
Başakşehir 2-0 Denizlispor
Sivasspor 0-1 Yeni Malatyaspor
Trabzonspor 2-2 Antalyaspor
Alanyaspor 4-1 Galatasaray
Göztepe 2-2 Ankaragücü
Çaykur Rizespor - Kayserispor
Beşiktaş - Kasımpaşa
Gaziantep FK - Konyaspor