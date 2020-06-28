Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. Süper Lig’e verilen aranın ardından çıktığı ilk maçta Fraport TAV Antalyaspor’a Vodafone Park’ta 2-1 yenilen, geçen hafta ise Yukatel Denizlispor’u deplasmanda 5-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, İttifak Holding Konyaspor’u da 3-0 yenerek puanını 50’ye yükseltti. Fenerbahçe , önce öne geçip sonra 2-1 geriye düştüğü maçta uzatma dakikalarında Ozan Tufan ile bulduğu gollerle Yeni Malatyaspor 3-2 mağlup etti ve Avrupa iddiasını sürdürdü. Trabzonspor ise Ankaragücü karşısında büyük bir şok yaşadı. Başkent ekibi ile 1-1 berabere kalan Fırtına, şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

Kayserispor, Sivasspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek ligde kalma savaşında çok kritik bir 3 puan kazandı. Sivasspor, bu sezon evinde ilk kez mağlup oldu.

Haftanın maçında lider Başakşehir, Galatasaray 'la kozlarını paylaştı. 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından 60 puanlı Başakşehir, Trabzonspor'un 2 puan önünde haftayı lider kapattı. 52 puanlı Galatasaray ise 4. sırada yer aldı.

Şampiyonluk ve kümede kalma yarışının hat safhaya ulaştığı, her puanın altın değerinde olduğu kalan haftalarda oynanacak maçlar nefesleri kesecek. Başakşehir'in liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de son durum merak ediliyor. İşte Süper Lig puan durumu...

Süper Lig puan durumu

1.M.Başakşehir 60 puan

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2.Trabzonspor 58 puan

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3.Sivasspor 53 puan

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4.Galatasaray 52 puan

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5. Beşiktaş 50 puan

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6.Fenerbahçe 46 puan

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7. Alanyaspor 46 puan

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8.Göztepe 38 puan

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9.Antalyaspor 37 puan

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10.Gaziantep FK 35 puan

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11. Kasımpaşa 32 puan (1 maçı eksik)

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12.Denizlispor 32 puan

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13.Gençlerbirliği 31 puan (1 maçı eksik)

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14.Çaykur Rizespor 29 puan

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15. BTC Turk Y.Malatyaspor 28 puan

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16.İM Kayserispor 28 puan

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17. İH Konyaspor 27 puan

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18.MKE Ankaragücü 25 puan

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29. haftanın programı

Süper Lig'de 29. hafta maçlarının programı şöyle:

Beşiktaş 3 - 0 Konyaspor

Fenerbahçe 3 - 2 Yeni Malatyaspor

Trabzonspor 1 - 1 Ankaragücü

Göztepe 3 - 3 Alanyaspor

Sivasspor 0 - 2 Kayserispor

Çaykur Rizespor 2 - 2 Denizlispor

Başakşehir 1 - 1 Galatasaray

Gaziantep Futbol Kulübü 1 - 1 Antalyaspor

Gençlerbirliği - Kasımpaşa