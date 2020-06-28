Süper Lig güncel puan durumu (Süper Lig 29. hafta maç sonuçları ve fikstür)
Süper Lig'de büyük heyecan devam ediyor. Şampiyonluk ve kümede kalma hattında birbiririnden kritik maçlar oynanırken futbolseverler güncel puan durumunu internet üzerinden araştırıyor. Haftanın açılış maçında Konyaspor'u 3-0'la geçen Beşiktaş, çıkışını sürdürdü, Avrupa potasında kaldı. Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında 3 puanı 90+5'te aldı, maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Geçtiğimiz hafta Alanya'da liderliği kaptıran Trabzonspor, Ankaragücü karşısında büyük bir şok yaşadı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Kayserispor, Sivasspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek ligde kalma savaşında çok kritik bir 3 puan kazandı. Haftanın maçı Başakşehir ile Galatasaray arasında oynandı. Zirveyi yakından ilgilendiren 90 dakika 1-1 sona erdi. Süper Lig 29. hafta sonuçları, kalan maçlar, fikstür ve puan durumu...
Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. Süper Lig’e verilen aranın ardından çıktığı ilk maçta Fraport TAV Antalyaspor’a Vodafone Park’ta 2-1 yenilen, geçen hafta ise Yukatel Denizlispor’u deplasmanda 5-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, İttifak Holding Konyaspor’u da 3-0 yenerek puanını 50’ye yükseltti. Fenerbahçe , önce öne geçip sonra 2-1 geriye düştüğü maçta uzatma dakikalarında Ozan Tufan ile bulduğu gollerle Yeni Malatyaspor 3-2 mağlup etti ve Avrupa iddiasını sürdürdü. Trabzonspor ise Ankaragücü karşısında büyük bir şok yaşadı. Başkent ekibi ile 1-1 berabere kalan Fırtına, şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.
Kayserispor, Sivasspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek ligde kalma savaşında çok kritik bir 3 puan kazandı. Sivasspor, bu sezon evinde ilk kez mağlup oldu.
Haftanın maçında lider Başakşehir, Galatasaray 'la kozlarını paylaştı. 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından 60 puanlı Başakşehir, Trabzonspor'un 2 puan önünde haftayı lider kapattı. 52 puanlı Galatasaray ise 4. sırada yer aldı.
Şampiyonluk ve kümede kalma yarışının hat safhaya ulaştığı, her puanın altın değerinde olduğu kalan haftalarda oynanacak maçlar nefesleri kesecek. Başakşehir'in liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de son durum merak ediliyor. İşte Süper Lig puan durumu...
Süper Lig puan durumu
1.M.Başakşehir 60 puan
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2.Trabzonspor 58 puan
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3.Sivasspor 53 puan
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4.Galatasaray 52 puan
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5. Beşiktaş 50 puan
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6.Fenerbahçe 46 puan
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7. Alanyaspor 46 puan
ALANYASPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
8.Göztepe 38 puan
9.Antalyaspor 37 puan
ANTALYASPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
10.Gaziantep FK 35 puan
GAZİANTEP FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
11. Kasımpaşa 32 puan (1 maçı eksik)
KASIMPAŞA FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
12.Denizlispor 32 puan
DENİZLİSPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
13.Gençlerbirliği 31 puan (1 maçı eksik)
GENÇLERBİRLİĞİ FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
14.Çaykur Rizespor 29 puan
ÇAYKUR RİZESPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
15. BTC Turk Y.Malatyaspor 28 puan
MALATYASPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
16.İM Kayserispor 28 puan
KAYSERİSPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
17. İH Konyaspor 27 puan
KONYASPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
18.MKE Ankaragücü 25 puan
ANKARAGÜCÜ FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
29. haftanın programı
Süper Lig'de 29. hafta maçlarının programı şöyle:
Beşiktaş 3 - 0 Konyaspor
Fenerbahçe 3 - 2 Yeni Malatyaspor
Trabzonspor 1 - 1 Ankaragücü
Göztepe 3 - 3 Alanyaspor
Sivasspor 0 - 2 Kayserispor
Çaykur Rizespor 2 - 2 Denizlispor
Başakşehir 1 - 1 Galatasaray
Gaziantep Futbol Kulübü 1 - 1 Antalyaspor
Gençlerbirliği - Kasımpaşa