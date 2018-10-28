Süper Lig güncel puan durumu | Lider kim oldu? Fenerbahçe kaçıncı sırada?
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ederken liderlik koltuğu el değiştirdi. Haftaya lider giren Galatasaray, Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu ve koltuğu Konyaspor'u 1-0'la geçen Başakşehir'e bıraktı. Tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiren Fenerbahçe, evinde Ankaragücü'ne 3-1 mağlup oldu. Bu mağlubiyetin ardından Fenerbahçe, teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildiğini açıkladı. Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı mağlup ederse Fenerbahçe, haftayı düşme potasında kapatacak. İşte Spor Toto Süper Lig 10. hafta maç sonuçları, puan durumu ve Süper Lig 10. hafta puan durumu...
Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta heyecanı devam ederken Şampiyonlar Ligi dönüşü Galatasaray, Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olarak liderliği kaptırdı. Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Başakşehir, haftayı lider olarak kapatmayı garantiledi.
4. ve 5. sırada bulunan Antalyaspor ile Trabzonspor'un mücadelesi 1-1 sona erdi. Tarihinin en kötü başlangıçlarından birisini yapan Fenerbahçe, Ankaragücü'ne 3-0 mağlup oldu ve 5 maçtır 3 puana uzak kaldı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe, teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildiğini açıkladı.
Haftanın kapanış maçları ise Akhisarspor-Göztepe, Beşiktaş-Çaykur Rizespor arasında oynanacak. Rizespor, deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup ederse, Fenerbahçe haftayı düşme potasında tamamlayacak.
Süper Lig 10. hafta sonuçları
Bursaspor 2 - 0 Alanyaspor
Erzurumspor 1 - 1 Kasımpaşa
Konyaspor 0 - 1 Başakşehir
Antalyaspor 1 - 1 Trabzonspor
Kayserispor 2 - 0 Sivasspor
Yeni Malatyaspor 2 - 0 Galatasaray
Fenerbahçe 1 - 3 Ankaragücü
Akhisarspor - Göztepe
Beşiktaş - Çaykur Rizespor
Süper Lig 10. hafta puan durumu
1- Başakşehir - 21 puan
2- Kasımpaşa - 19 puan
3- Galatasaray - 19 puan
4- Antalyaspor - 17 puan
5- Ankaragücü 16 puan
6- Trabzonspor - 15 puan
7- Beşiktaş - 15 puan (1 maç eksik)
8- Yeni Malatyaspor - 15 puan
9- Göztepe - 15 puan (1 maç eksik)
10- Konyaspor - 13 puan
11- Bursaspor - 12 puan
12- Kayserispor 12 puan
13- Alanyaspor - 12 puan
14- Sivasspor - 10 puan
15- Fenerbahçe - 9 puan
16- Rizespor - 8 puan (1 maç eksik)
17- Erzurumspor - 7 puan
18- Akhisarspor - 5 puan (1 maç eksik)
Süper Lig 11. hafta programı
Galatasaray - Fenerbahçe
Kasımpaşa - Antalyaspor
Akhisarspor - Erzurumspor
Başakşehir - Beşiktaş
Ankaragücü - Kayserispor
Alanyaspor - Yeni Malatyaspor
Trabzonspor - Bursaspor
Göztepe - Çaykur Rizespor
Sivasspor - Konyaspor