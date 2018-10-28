Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta heyecanı devam ederken Şampiyonlar Ligi dönüşü Galatasaray, Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olarak liderliği kaptırdı. Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Başakşehir, haftayı lider olarak kapatmayı garantiledi.

4. ve 5. sırada bulunan Antalyaspor ile Trabzonspor'un mücadelesi 1-1 sona erdi. Tarihinin en kötü başlangıçlarından birisini yapan Fenerbahçe, Ankaragücü'ne 3-0 mağlup oldu ve 5 maçtır 3 puana uzak kaldı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe, teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildiğini açıkladı.

Haftanın kapanış maçları ise Akhisarspor-Göztepe, Beşiktaş-Çaykur Rizespor arasında oynanacak. Rizespor, deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup ederse, Fenerbahçe haftayı düşme potasında tamamlayacak.

Süper Lig 10. hafta sonuçları

Bursaspor 2 - 0 Alanyaspor

Erzurumspor 1 - 1 Kasımpaşa

Konyaspor 0 - 1 Başakşehir

Antalyaspor 1 - 1 Trabzonspor

Kayserispor 2 - 0 Sivasspor

Yeni Malatyaspor 2 - 0 Galatasaray

Fenerbahçe 1 - 3 Ankaragücü

Akhisarspor - Göztepe

Beşiktaş - Çaykur Rizespor

Süper Lig 10. hafta puan durumu

1- Başakşehir - 21 puan

2- Kasımpaşa - 19 puan

3- Galatasaray - 19 puan

4- Antalyaspor - 17 puan

5- Ankaragücü 16 puan

6- Trabzonspor - 15 puan

7- Beşiktaş - 15 puan (1 maç eksik)

8- Yeni Malatyaspor - 15 puan

9- Göztepe - 15 puan (1 maç eksik)

10- Konyaspor - 13 puan

11- Bursaspor - 12 puan

12- Kayserispor 12 puan

13- Alanyaspor - 12 puan

14- Sivasspor - 10 puan

15- Fenerbahçe - 9 puan

16- Rizespor - 8 puan (1 maç eksik)

17- Erzurumspor - 7 puan

18- Akhisarspor - 5 puan (1 maç eksik)

Süper Lig 11. hafta programı

Galatasaray - Fenerbahçe

Kasımpaşa - Antalyaspor

Akhisarspor - Erzurumspor

Başakşehir - Beşiktaş

Ankaragücü - Kayserispor

Alanyaspor - Yeni Malatyaspor

Trabzonspor - Bursaspor

Göztepe - Çaykur Rizespor

Sivasspor - Konyaspor