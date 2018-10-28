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  • Süper Lig güncel puan durumu | Lider kim oldu? Fenerbahçe kaçıncı sırada?

Süper Lig güncel puan durumu | Lider kim oldu? Fenerbahçe kaçıncı sırada?

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ederken liderlik koltuğu el değiştirdi. Haftaya lider giren Galatasaray, Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu ve koltuğu Konyaspor'u 1-0'la geçen Başakşehir'e bıraktı. Tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiren Fenerbahçe, evinde Ankaragücü'ne 3-1 mağlup oldu. Bu mağlubiyetin ardından Fenerbahçe, teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildiğini açıkladı. Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı mağlup ederse Fenerbahçe, haftayı düşme potasında kapatacak. İşte Spor Toto Süper Lig 10. hafta maç sonuçları, puan durumu ve Süper Lig 10. hafta puan durumu...

28 Ekim 2018, Pazar 19:54 Son Güncelleme:
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Süper Lig güncel puan durumu | Lider kim oldu? Fenerbahçe kaçıncı sırada?

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta heyecanı devam ederken Şampiyonlar Ligi dönüşü Galatasaray, Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olarak liderliği kaptırdı. Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Başakşehir, haftayı lider olarak kapatmayı garantiledi.

4. ve 5. sırada bulunan Antalyaspor ile Trabzonspor'un mücadelesi 1-1 sona erdi. Tarihinin en kötü başlangıçlarından birisini yapan Fenerbahçe, Ankaragücü'ne 3-0 mağlup oldu ve 5 maçtır 3 puana uzak kaldı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe, teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildiğini açıkladı.

Haftanın kapanış maçları ise Akhisarspor-Göztepe, Beşiktaş-Çaykur Rizespor arasında oynanacak. Rizespor, deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup ederse, Fenerbahçe haftayı düşme potasında tamamlayacak.

Süper Lig 10. hafta sonuçları

Bursaspor 2 - 0 Alanyaspor

Erzurumspor 1 - 1 Kasımpaşa

Konyaspor 0 - 1 Başakşehir

Antalyaspor 1 - 1 Trabzonspor

Kayserispor 2 - 0 Sivasspor

Yeni Malatyaspor 2 - 0 Galatasaray

Fenerbahçe 1 - 3 Ankaragücü

Akhisarspor - Göztepe

Beşiktaş - Çaykur Rizespor

Süper Lig 10. hafta puan durumu

1- Başakşehir - 21 puan

2- Kasımpaşa - 19 puan

3- Galatasaray - 19 puan

4- Antalyaspor - 17 puan

5- Ankaragücü 16 puan

6- Trabzonspor - 15 puan

7- Beşiktaş - 15 puan (1 maç eksik)

8- Yeni Malatyaspor - 15 puan

9- Göztepe - 15 puan (1 maç eksik)

10- Konyaspor - 13 puan

11- Bursaspor - 12 puan

12- Kayserispor 12 puan

13- Alanyaspor - 12 puan

14- Sivasspor - 10 puan

15- Fenerbahçe - 9 puan

16- Rizespor - 8 puan (1 maç eksik)

17- Erzurumspor - 7 puan

18- Akhisarspor - 5 puan (1 maç eksik)

Süper Lig 11. hafta programı

Galatasaray - Fenerbahçe

Kasımpaşa - Antalyaspor

Akhisarspor - Erzurumspor

Başakşehir - Beşiktaş

Ankaragücü - Kayserispor

Alanyaspor - Yeni Malatyaspor

Trabzonspor - Bursaspor

Göztepe - Çaykur Rizespor

Sivasspor - Konyaspor

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