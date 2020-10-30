Süper Lig 7. hafta güncel puan durumu ve fikstür
Süper Lig’in 7. haftası, bugün oynanacak iki maçla başlayacak. Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor-Kasımpaşa maçları oynanacak. Birbirinden kritik maçların oynanacağı 7. hafta öncesi puan durumu ve program haberimizde.
Süper Lig’de 7. hafta heyecanı Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Trabzonspor-Kasımpaşa maçlarıyla başlayacak. Lider Alanyaspor, Göztepe deplasmanına gidecekken, takipçisi Fenerbahçe Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Galatasaray -Ankaragücü ve Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçlarının da sonuçları merakla bekleniyor.Süper Lig'de oluşan puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü haberimizde.
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Süper Lig puan durumu
1 - Alanyaspor | 16 puan
2 - Fenerbahçe | 14 puan
3 - Galatasaray | 10 puan
4 - Fatih Karagümrük | 8 puan
5 - Çaykur Rizespor | 8 puan
6 - Kasımpaşa | 8 puan
7 - Antalyaspor | 8 puan
8 - Yeni Malatyaspor | 8 puan
9 - Göztepe | 7 puan
10 - Erzurumspor | 7 puan (1 maçı eksik)
11 - Başakşehir | 7 puan
12 - Beşiktaş | 7 puan (1 maçı eksik)
13 - Gaziantep FK | 7 puan
14 - Sivasspor | 7 puan (1 maçı eksik)
15 - Hatayspor | 7 puan (2 maçı eksik)
16 - Konyaspor | 6 puan (1 maçı eksik)
17 - Kayserispor | 6 puan (1 maçı eksik)
18 - Trabzonspor | 5 puan
19 - Denizlispor | 5 puan
20 - Gençlerbirliği | 4 puan (1 maçı eksik)
21 - Ankaragücü | 1 puan (2 maçı eksik)
Süper Lig 7. hafta
30 Ekim Cuma:
20.00 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)
31 Ekim Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)
1 Kasım Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)
2 Kasım Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)
20.00 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Antakya Atatürk)
Haftayı bay geçen takım: Denizlispor
Süper Lig 8. hafta programı
Gaziantep FK - Beşiktaş
Kasımpaşa - Antalyaspor
Erzurumspor - Göztepe
Alanyaspor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Konyaspor
Ankaragücü - Fatih Karagümrük
Yeni Malatyaspor - Denizlispor
Kayserispor - Hatayspor
Başakşehir - Gençlerbirliği
Sivasspor - Galatasaray
Haftayı bay geçen takım: Çaykur Rizespor