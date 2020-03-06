Süper Lig 25. hafta güncel puan durumu ve 26. hafta fikstürü

Süper Lig'de haftalar geçtikçe heyecan yükselirken puan durumu altüst olmaya devam ediyor. Haftanın açılış maçında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 43 puana yükseldi ve 5. sıradaki yerini korudu. Cumartesi günü zirvede kritik maçlar oynanacak. Gaziantep Futbol Kulübü-Trabzonspor, Göztepe-Başakşehir maçının ardından liderlik koltuğu el değiştirebilir. Antalyaspor beraberliğinin ardından Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe ise Denizlispor'u konuk edecek. Haftanın en önemli maçında ise sezonun flaş takımı Sivasspor, son haftalarda aldığı galibiyetlerle 3. sıraya yükselen Galatasaray 'ı konuk edecek.

Süper Lig puan durumu

1.M.Başakşehir 49 puan (1 maçı eksik)

2.Trabzonspor 48 puan (2 maçı eksik)

3.Galatasaray 48 (1 maçı eksik)

4.Sivasspor 48 puan (1 maçı eksik)

5.Beşiktaş 43 puan

6.Alanyaspor 39 puan (1 maçı eksik)

7. Fenerbahçe 39 puan (1 maçı eksik)

8.Göztepe 34 puan (2 maçı eksik)

9.Gaziantep FK 31 puan (1 maçı eksik)

10.Gençlerbirliği 27 (1 maçı eksik)

11. Denizlispor 27 puan (1 maçı eksik)

12.Antalyaspor 26 puan (1 maçı eksik)

13 BTC Turk Y.Malatyaspor 24 puan (2 maçı eksik)

14.Çaykur Rizespor 22 puan (2 maçı eksik)

15.İH Konyaspor 22 puan (1 maçı eksik)

16.Kasımpaşa 20 puan (1 maçı eksik)

17.MKE Ankaragücü 20 puan

18.İM Kayserispor 19 puan (1 maçı eksik)

Süper Lig 25. hafta maç sonuçları

Beşiktaş 2 - 1 Ankaragücü

Yeni Malatyaspor - Konyaspor

Gaziantep FK - Trabzonspor

Göztepe - Başakşehir

Fenerbahçe - Denizlispor

Kasımpaşa - Kayserispor

Çaykur Rizespor - Alanyaspor

Sivasspor - Galatasaray

Gençlerbirliği - Alanyaspor

Süper Lig 26. hafta fikstür

Ankaragücü - Çaykur Rizespor

Kasımpaşa - Göztepe

Denizlispor - Gençlerbirliği

Alanyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü

Konyaspor - Fenerbahçe

Kayserispor - Yeni Malatyaspor

Trabzonspor - Başakşehir

Galatasaray - Beşiktaş

Antalyaspor - Sivasspor