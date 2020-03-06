Süper Lig 25. hafta güncel puan durumu ve 26. hafta fikstürü
Süper Lig'de son haftalara gelinirken puan durumu futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisinde kalan Beşiktaş, evinde Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti ve 43 puana yükseldi. Cumartesi günü Gaziantep-Trabzonspor, Göztepe-Başakşehir maçlarının ardından liderlik koltuğu el değiştirebilir. Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Denizlispor'u konuk edecek. Pazar günü ise haftanın en önemli maçında Sivasspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Süper Lig 25. hafta güncel puan durumu, maç sonuçları ve 26. haftanın fikstürü haberimizde.
Süper Lig'de haftalar geçtikçe heyecan yükselirken puan durumu altüst olmaya devam ediyor. Haftanın açılış maçında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 43 puana yükseldi ve 5. sıradaki yerini korudu. Cumartesi günü zirvede kritik maçlar oynanacak. Gaziantep Futbol Kulübü-Trabzonspor, Göztepe-Başakşehir maçının ardından liderlik koltuğu el değiştirebilir. Antalyaspor beraberliğinin ardından Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe ise Denizlispor'u konuk edecek. Haftanın en önemli maçında ise sezonun flaş takımı Sivasspor, son haftalarda aldığı galibiyetlerle 3. sıraya yükselen Galatasaray 'ı konuk edecek.
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Süper Lig puan durumu
1.M.Başakşehir 49 puan (1 maçı eksik)
2.Trabzonspor 48 puan (2 maçı eksik)
3.Galatasaray 48 (1 maçı eksik)
4.Sivasspor 48 puan (1 maçı eksik)
5.Beşiktaş 43 puan
6.Alanyaspor 39 puan (1 maçı eksik)
7. Fenerbahçe 39 puan (1 maçı eksik)
8.Göztepe 34 puan (2 maçı eksik)
9.Gaziantep FK 31 puan (1 maçı eksik)
10.Gençlerbirliği 27 (1 maçı eksik)
11. Denizlispor 27 puan (1 maçı eksik)
12.Antalyaspor 26 puan (1 maçı eksik)
13 BTC Turk Y.Malatyaspor 24 puan (2 maçı eksik)
14.Çaykur Rizespor 22 puan (2 maçı eksik)
15.İH Konyaspor 22 puan (1 maçı eksik)
16.Kasımpaşa 20 puan (1 maçı eksik)
17.MKE Ankaragücü 20 puan
18.İM Kayserispor 19 puan (1 maçı eksik)
Süper Lig 25. hafta maç sonuçları
Beşiktaş 2 - 1 Ankaragücü
Yeni Malatyaspor - Konyaspor
Gaziantep FK - Trabzonspor
Göztepe - Başakşehir
Fenerbahçe - Denizlispor
Kasımpaşa - Kayserispor
Çaykur Rizespor - Alanyaspor
Sivasspor - Galatasaray
Gençlerbirliği - Alanyaspor
Süper Lig 26. hafta fikstür
Ankaragücü - Çaykur Rizespor
Kasımpaşa - Göztepe
Denizlispor - Gençlerbirliği
Alanyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü
Konyaspor - Fenerbahçe
Kayserispor - Yeni Malatyaspor
Trabzonspor - Başakşehir
Galatasaray - Beşiktaş
Antalyaspor - Sivasspor