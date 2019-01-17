Süper Lig 18. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig 18. hafta karşılaşmaları 18, 19, 20 ve 21 Ocak tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı

17 Ocak 2019, Perşembe 11:50
- A +
Süper Lig 18. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18.Hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle;

18 Ocak Cuma

Akhisarspor-Beşiktaş:Ümit Öztürk

19 Ocak Cumartesi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: Hüseyin Göçek

Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya

Galatasaray-Ankaragücü: Alper Ulusoy

20 Ocak Pazar

Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

21 Ocak Pazartesi

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu

Bursaspor-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.