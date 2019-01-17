Süper Lig 18. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18.Hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle;
18 Ocak Cuma
Akhisarspor-Beşiktaş:Ümit Öztürk
19 Ocak Cumartesi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık
Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: Hüseyin Göçek
Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya
Galatasaray-Ankaragücü: Alper Ulusoy
20 Ocak Pazar
Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
21 Ocak Pazartesi
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu
Bursaspor-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır