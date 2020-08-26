Süper Kupa seyircili oynanacak

Avrupa futbolunun patronu UEFA, Süper Kupa Finali’nin seyircili olarak oynanacağını açıkladı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi galibi Sevilla, 24 Eylül'de Macaristan’ın Budapeşte kentinde Süper Kupa’yı kazanmak için kozlarını paylaşacak. 67 bin 2015 seyirci kapasiteli Ferenc Puskas Stadı’na yüzde 30 oranında taraftarın alınması planlanıyor. Bu da 20 bin 167 taraftara denk geliyor. UEFA’nın futbola dönüş protokolü kapsamında salgın sebebiyle tüm kurallara uyularak seyircilerin maçı izlenmesi sağlanacak. Bunun bir test niteliği taşıdığı ve başarılı bir şekilde uygulanması durumunda diğer Avrupa Kupaları maçlarında da devreye sokulması planlanıyor. UEFA’nın, Macaristan Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığı ile sürekli iletişim halinde olduğu, maça kadar olumsuz bir durumun yaşanması halinde, finalin seyircisiz olarak oynanma ihtimalinin de sıfır risk kapsamında masada olacağına da vurgu yapıldı.