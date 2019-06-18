Süper enduroda heyecan başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın ilk ayak yarışları, Bursa’nın İznik ilçesinde yapıldı. Açılış ayağı, İznik ilçesindeki Elbeyli Er Meydanı’nda gerçekleştirildi.

18 Haziran 2019, Salı 06:01
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Süper enduroda heyecan başladı

Yarışlar, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Gençler (EG) ve Enduro Veteran (EV) kategorilerinde yapıldı. Dün yapılan final yarışı sırasında başlayan sağanak nedeniyle çamur olan zeminde sporcular zor anlar yaşadı. Genel sıralamada Emre Coşar birinci, Deniz Memnun ikinci ve İzzet Kazdal üçüncü sırada yer aldı. EP’de Deniz Memnun, EH’de Soner Metin, EG’de Mehmet Sadıç, EU’da: Gökhan Kart ve EV’de Necmi Kozlu yarışı ilk sırada tamamladı

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