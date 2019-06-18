Süper enduroda heyecan başladı

Yarışlar, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Gençler (EG) ve Enduro Veteran (EV) kategorilerinde yapıldı. Dün yapılan final yarışı sırasında başlayan sağanak nedeniyle çamur olan zeminde sporcular zor anlar yaşadı. Genel sıralamada Emre Coşar birinci, Deniz Memnun ikinci ve İzzet Kazdal üçüncü sırada yer aldı. EP’de Deniz Memnun, EH’de Soner Metin, EG’de Mehmet Sadıç, EU’da: Gökhan Kart ve EV’de Necmi Kozlu yarışı ilk sırada tamamladı