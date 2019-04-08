Sümeyye Boyacı'dan ABD'de altın madalya

ABD'nin Indianapolis şehrinde düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Serisi'nde ülkemizi temsil eden milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı, 50 metre sırt üstü kategorisinde 45.28'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

08 Nisan 2019, Pazartesi 21:27
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Sümeyye Boyacı'dan ABD'de altın madalya

19 ülkeden toplam 160 sporcunun katıldığı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Indianapolis kentinde düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Serisi'nde Türkiye'yi Avrupa şampiyonu bedensel engelli milli yüzücü Sümeyye Boyacı temsil etti. 16 yaşındaki milli sporcu, 50 metre sırtüstü kategorisinde 45.28'lik derecesiyle yarışı ilk sırada bitirerek altın madalya kazandı. 

Indianapolis kentindeki yarışları, bölgede yaşayan Türkler de takip etti. Yaklaşık 20 Türk taraftar genç yüzücüye mücadeleler boyunca tribünden destek verdi. 

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