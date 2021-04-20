Milletler Ligi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan Kadın Voleybol Milli Takımı'nın yoğun takvimi nedeniyle, Misli.com Sultanlar Ligi'nde hızlandırılmış bir sezon geride kaldı. Normal sezonda puan durumunda ilk 8'i oluşturan sıralamada birkaç fark dışında çok da değişiklik olmadı.

56 maçta 54 galibiyet

Lider Vakıfbank ile zirve takipçisi Fenerbahçe finalde karşılaştı. İlk maçta büyük çekişme yaşandı ve maç 3-2 Vakıfbank'ın lehine bitti. Ancak Sarı-Lacivertliler'in en büyük şanssızlığı koronavirüs oldu. Takımda vakaların artması ister istemez skora da yansıdı 2. maçta Vakıbank rahat galibiyet alırken Kanarya serinin 3. maçı çıkmama kararı aldı. Böylece Vakıfbank, 12. kez kupasını müzesine taşıdı. Vakıfbank ayrıca, tamamlanamayan geçen sezonla birlikte son iki sezonda 56 maçın 54'ünden galip ayrılmayı başardı.

En mutlusu THY...

3.-4.'lük serisinde ise, sezon başında akıllıca transferler yapan Türk Hava Yolları, hedefine ulaştı. Eczacıbaşı Vitra'yla Şampiyonlar Ligi bileti için kapışan THY, güçlü rakibini 2-0'lık seriyle geçerek ligi 3. sırada tamamladı. Ve THY tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Galatasaray kupanın dışında

Normal sezonu 6. sırada bitiren Galatasaray, Play-Off etabında ise Avrupa Kupaları'na katılım şansı veren ilk 6 arasındaki yerini koruyamadı. 5.-8.'lik etabında, Aydın BŞB'ye 2 maçta da yenilen Galatasaray, sezonu 7. bitirip, gelecek sezon Avrupa Kupaları'nın dışında yer aldı.

2021-22 Sezonu Avrupa Kupaları

CEV Şampiyonlar Ligi

1. VakıfBank

2. Fenerbahçe Opet

3. THY

Avrupa CEV Kupası

4. Eczacıbaşı VitrA

Avrupa Challenge Cup

5.Nilüfer Bld.

Balkan Kupası

*6.Aydın BŞB.

(*) Balkan Kupası'nı kazanırsa, Challenge Cup'a katılma hakkı kazanacak.



