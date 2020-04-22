Sudan'dan yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Türkiye’ye dönmek isteyen 363 Türk vatandaşı, Hartum'dan Türk Hava Yollarına (THY) ait özel seferlerle yurda getiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Türkiye, Sudan'a THY'ye ait iki uçak gönderdi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah ve öğlen iki uçuşla 363 vatandaşımızı Türkiye'ye gönderdik. Bir ay kadar önce de Türkiye’ye dönmek isteyen öğrencilerimizin tamamını yolcu ettik. Salgın başladıktan sonra THY ile toplam 415 vatandaşımız Türkiye'ye götürüldü. Ayrıca Sudan’a ait özel bir hava yolu şirketi ile giden 152 vatandaşımızı da kattığımızda toplamda 567 vatandaşımız yurda döndü." dedi.

Neziroğlu, devletlerin büyüklüğünün böyle zamanlarda belli olduğunu ifade ederek, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız olmak üzere katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızla sürekli irtibat halinde olduk. Birçok ülke Sudan’da kalan vatandaşlarının tahliyesi için bizden yardım istedi." diye konuştu.

Başta Büyükelçilik personeli olmak üzere tüm resmi kurumlarla Sudan'da olduklarını belirten Neziroğlu, şunları söyledi:

"Sosyal medya hesaplarımızdan paylaştığımız telefon numaraları ile bize her zaman ulaşabilirler. Panik olmalarını gerektirecek bir durum yok. Ancak vatandaşlarımız hijyene, sosyal mesafeye ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaya azami dikkat göstersinler. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir ve bu büyüklüğünü şu günlerde bütün dünya gördü. Bu süreci birlikte atlatacağız ve süreçten daha güçlü çıkacağız."

Yolculardan Ceylin Akman, "Bayramı Türkiye’de geçireceğim için çok mutluyum. Türkiye’dekilere selam yolluyorum. Cumhurbaşkanımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.