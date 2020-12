Mersin'deki 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımımız, tarihi başarılara imza attı. Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal'dan oluşan Ay-Yıldızlılar takım kategorisinde gümüş alırken, bireysel aletlerde; Ferhat Arıcan paralelde altın, kulplu beygirde bronz, Dünya Şampiyonu İbrahim Çolak da halkada unvanını korudu. Olimpiyat öncesi, sporcularımızın performansı umut verdi. Türkiye'nin artistik cimnastikteki yükselişinde büyük paya sahip olan Federasyon Başkanı Suat Çelen de şampiyonayı FANATİK'in sorularını yanıtlayarak değerlendirdi.

Başkasının ev sahibi olduğu 2020 Avrupa Şampiyonası'na kısa sürede hazırlandık ve erkek etabınıda başarıyla düzenledik. Pandemi sürecinde hem de olimpiyat öncesi, bu şampiyona kendimizi görme acısından büyük bir avantaj ve şans. Siz ne dersiniz?

"Gerçekten kısa bir sürede hazırlandık. Şampiyonanın ülkemizde olmasının avantajını da iyi değerlendirdik. Olimpiyat öncesi, özellikle olimpiyata kota alan sporcularımız açısından önemli bir yarışma oldu. Tabii Türk cimnastiğinde ilk kez alınan madalyalar bizi ayrıca gururlandırdı. Gençlik ve Spor Bakanlığımız’a böylesi zor bir zamanda bu organizasyonu alabilmemiz için verdikleri destek dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Bütün ülkeler düzenlenen organizasyona hayran kaldılar, teşekkür ettiler.

'Uzun süre sonra yarışmamız büyük artı'

İlklerin yaşandığı bir şampiyona oldu. Hem eski bir cimnastikçi hem de federasyon başkanı olarak, kendimizi görme fırsatını bulduğmuz bu şampiyonada artı ve eksileriyle Erkek Milli Takımımız şu anda hangi seviyede...

Artılarımız; Dünya Şampiyonası’ndan sonra sakatlanan İbrahim Çolak’ın tekrar "yapabilirim" demesi ve olimpiyatlara, Avrupa Şampiyonası madalyası da ekleyerek gitmesi. 2016 Rio Olimpiyatları’nda çok talihsiz bir hata yapan Ferhat Arıcan, 2019 Dünya Şampiyonası’nda da hata yaparak 5. olmuştu. Burada bütün serilerde iyi puanlar alarak olimpiyatlarda madalya adayı olduğunu bir kez daha gösterdi. Özellikle olimpiyata kota almış sporcularımız için uzun bir aradan sonra böyle bir yarışmanın olması onlar için büyük artı.

Eksilerimiz; takımda biraz daha koordinasyon kurmamız gerekiyor. Eksiklerimizi gördük, yarışmalardan sonra teknik yönetimimizle konuşacağız. Tabii ki her zaman daha iyisi vardır ve biz de bunu için çalışacağız ama takım madalyası gerçekten kolay değil. Takım olmak zaten zor. Herkesin biraz daha bireysellikten uzaklaşıp, takım olma çabasını göstermemiz lazım. Her an ani sakatlık olabiliyor, buna da hazırlıklı olmamız gerekiyor.

‘Olimpiyat için kendisine moral oldu’

Ameliyat olan ve yeni yeni ısınma turlarına çıkan İbrahim Çolak'ın Avrupa Şampiyonası'na katılması kesin miydi. Kesin değilse nasıl karar verildi?

"İbrahim'in buraya katılması kesin değildi. Son bir haftada teknik kurul katılacağına karar verdi. Avrupa Şampiyonası öncesi uzun bir süre Mersin’de kamp yaptılar. Ve İbrahim’in son bir haftaya kadar takımda olamayacağı bildirilmişti Ancak İbrahim'in son 2 haftadaki performansı, madalyayı ne kadar istediğinin göstergesiydi. Gerçekten çok ciddi bir sakatlıktan çıktı. Aslında İbrahim'i olimpiyatlara hazırlıksız gidiyormuş algısı yaratmamak için yarıştırmak istemedik. Çünkü Dünya Şampiyonu olmuş bir sporcunun her ne kadar ameliyat da olmuş olsa kürsünün dışında kalması psikolojik olarak hakemleri etkileyebilirdi. O yüzden bu tarz stratejiler düşündük. Ama İbrahim sergilemiş olduğu performansla bunu yapabileceğini bir kez daha gösterdi ve altın madalyaya uzandı.. Olimpiyatlar öncesi kendisine de bize de moral oldu. Umarım Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'nda yarıştığı gibi yarışırsa bu onu kürsüye çıkaracaktır".

Ferhat Arıcan'ı çok formda buldum. Elemelerde de özellikle paralelde dünya ve olimpiyat seviyesinde bir performans sergiledi ki, nitekim finalde de şampiyonluk kaçınılmaz oldu..

Paralelde almış olduğu puan, Ferhat’tan beklentimiz aslında. Ferhat bu alette dünyanın en iyi sporcularından birisidir. Serisinde hata yapmadığı sürece her yarışmada madalyanın en büyük adayıdır.

Ferhat'ın bronz kazandığı kulplu beygir!!!. Nasıl oldu başkanım. 2019 Dünya Şampiyonası'nı örnek alırsak en zorlandığımız bu alette madalya geldi. Ne değişti?

"Ferhat Arıcan kulplu beygirde Avrupa finali yapmış bir sporcu. Kulplu beygirde madalya almak gerçekten zor. Takımımızın bu alette en güçlü ismi ve takım ortalamasını yukarı çeken bir sporcu. Ferhat gerçekten çok istedi, bu da yarışmada belli oldu. Yaptığı seriyi minimum hata ile yaptı, bu da onu madalyaya taşıdı"

'Pandemi sürecini en iyi atlatan ülkeyiz'

"Kulplu beygir gibi en zor, en düşük puanları aldığımız alette aldığımız bu madalya geleceğe umutla bakmamızı, gençlerin özgüvenli olmasını sağlayacak. Bizi Dünya Şampiyonası’nda da yakan bu alet olmuştu. Sporcularımız kulplu beygire daha çok önem verdi, Zorluk puanlarımız biraz daha düşük olduğu için oraya ağırlık vermemiz gerekti. Değişen bir şey olmadı aslında sporcularımız, teknik heyetlerimizin bize verdiği programlar neticesinde düzenli antrenmanlarını yapıyor. Şunu da görüyoruz ki biz pandemi sürecini en iyi atlatan ülkeler arasındayız diyebilirim."

'Ahmet’siz takımın ikinci sırayı alması imkansızdı'

Ahmet Önder dünya ikincisi olduğu paralelde yoktu. Tabii genel tasnifi yüksek bir sporcu takım kategorisinde madalya hedeflendiği için taktik olarak mı, bu alette onu çıkarmadık?

Paralelde yarışmaması stratejiydi, elbette sakatlığı devam ederse veya artarsa Tokyo’da zorluk çekebilirdik. Ahmet vücudunu iyi tanıyan, kendisini bilen bir sporcu. Nerede, ne yapması gerektiğini bize söyledikten sonra teknik kurulumuz böyle bir karar aldı.

'Elindeki sakatlığı nüksetti'

Ahmet Önder elemelerde çok iyiydi, takıma inanılmaz puanlar kazandırdı. Ancak finallerde motivasyon anlamında düşüş yaşandı. Sakatlık gibi perde arkasında bilmediğimiz bir sıkıntı mı oldu?

"Ahmet çok özel bir sporcu, bu takımın bel kemiği, omurgası. Ahmet’siz bu takımın ikinci sırayı alması imkansızdı, aldığı puanlar da bunu gösterdi. Bu şampiyonadan bir iki hafta önce Ahmet’in daha önce ameliyat geçirdiği elindeki sakatlığı nüksetti. Performanslarını da ciddi anlamda etkiledi. Hatta yarışıp yarışmaması konusunda ciddi gel gitler yaşadık. Ama Ahmet’i paralel barda çıkarmama kararından sonra psikolojik olarak da toparladı çünkü paralel barı kavrayamıyordu. Ahmet takımda muazzam bir yarışma sergiledi. Aslında finallerde de çok istedi ama iyi bir hazırlık dönemi geçiremeyince bu onu etkiledi. Ahmet çok hırslı, çok istekli bir sporcudur. Ahmet’in özellikle alet finallerindeki serileri onun kapasitesini göstermedi. Ancak şunu söylemeliyim ki Ahmet’in getireceği daha çok madalya var. Ben Ahmet’in olimpiyatlarda çok daha iyi performans göstereceğini düşünüyorum".

‘Adını Adem yapmak için başvurdu’

Abdelrahman Elgamal... Avrupa arenasında ilk kez milli forma giydi. Elgamal'i Türk vatandaşlığına geçirme kararı nasıl alındı. Süreç nasıl işledi?

"Abdelrahman bundan sonra adını Adem olarak değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Kendisi Türkiye’ye gelmek istedi. Çünkü kendi ülkesinde performansının çok fazla ilgi görmeyeceğini ve bizim ülkemizde, sporcularımızla antrenman yaparsa çok daha iyi performans sergileyeceğini düşündü. Böyle bir başvuruda bulundu. Biz de bu teklifi değerlendirdik. Onu ülkemize getirdik, sabretti. Geldiğinde bu performansta değildi. Türkiye’de çok hırsla antrenman yaptı ve bu takımda yerini aldı. Yaşı çok genç, kendisinin de dediği gibi bu ülke için çok madalya alacak ve o günler de yakın.

Elgamal ekibe çok iyi uyum sağlamış,

6 alette de gayet iyi. Bu sporcunun potansiyeli nedir?

"Potansiyeli çok fazla. Özellikle altı alet toplamında önümüzdeki Avrupa Şampiyonası’nda hedefimiz onu olimpiyatlara taşımak. Eğer onu olimpiyatlara götürebilirsek özellikle atlama masasında finallere kalma şansı olan sporcularımızdan biri. Ben dışarıdan sporcuları Türkiye’ye getirme konusunda çok sıcak bakmayan birisiyim ancak Abdelrahman bu düşüncemi altüst etti. Arkadaşlarına ve takıma iyi uyum sağladı. Kısa sürede Türkçe’yi çok iyi öğrendi. Gerçekten onunla gurur duyuyorum."

'Duyduğumda şok oldum'

Elgamal'in takım finalleri öncesi yaşadığı sakatlık tüm aletlerde düzeni bozdu. O anda ne düşündünüz. Nasıl bir strateji izlediniz?

"Duyduğumda şok oldum. Çünkü yarışmadan çok kısa süre önce oldu. Elemelerde Ukrayna’yı bir puan farkla geçmişken, finalde az bir farkla 2.'liği aldık. Bunun en büyük sebebi Abdelrahman’ı sakatlık nedeniyle yerde ve atlama masasında yarıştıramamamızdı. Dediğim gibi daha hazırlıklı olabilirdik. Bu eksik taraflarımızdan birini gösterdi. Biz şunu gördük ki her an bir sakatlık olabilir. Biz de bunu düşünüp ona göre adımlar atmalıyız"

Hamit Turhan, Hatice Yücel