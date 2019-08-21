Sualtında tarih yazıyoruz!

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu son yıllarda elde ettiği başarılarla tarih yazıyor. Takım sporlarında onların elde ettiği başarılara yaklaşan hiçbir federasyon yok. Geçtiğimiz hafta İspanya’da yapılan büyükler Avrupa Şampiyonası’nda arka arkaya ikinci kez sualtı hokeyinde şampiyonluk kürsüsüne çıktılar. Doç. Dr. Şahin Özen Federasyon Başkanı olduktan sonra Dünya ve Avrupa şampiyonalarının gediklisi olan ülkemiz, sürekli kürsüye çıkarak başarı üstüne başarı elde etti.

İlgi hızla artıyor

Sualtı hokeyinin devleri olan Avustralya, İngiltere, Yeni Zelanda, Fransa gibi ülkelerin arasında artık Türkiye de var. Sporcularımız Fransa, Kolombiya gibi ülkelere tranfer oluyor, liglerinde mücadele ediyor. Türkiye’nin başarılarının ardından artık antrenman programlarımız bu sporun öncü ülkelerince takip altında. Ülkemizde bu spora olan ilgi hızla artıyor. 2000’e yakın lisanslı sporcumuz var. Çok zor ve nefesle oynanan sualtı hokeyinde takımlar 10’ar kişiden oluşuyor. 6 sporcu ile oynanıyor ve istenildiği kadar oyuncu değiştirilebilir.

‘İstiklal Marşı’nı okutacağız’

Federasyon Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, “Artık dünyanın takip ettiği, favoriler arasında gösterilen bir ülke olduk. Önümüzde İngiltere’de düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası var. Hedefimiz orada da kürsüye çıkmak. Sporcularıma, antrenörlerime güveniyorum. Umarım tekrar İstiklal marşımızı çaldırırız. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bünyesinde 11 branşı bulunduran Sualtı Sporları Federasyonu’nun amiral gemisi olan sualtı hokeyinin son yıllardaki katıldığı turnuvalardaki elde ettiği başarılar şöyle:

Yıl Ülke Başarı

2013 - Macaristan - Büyükler Dünya 5.’si

2015 - İspanya - Gençler Dünya Şampiyonu

2016 - G.Afrika - Büyükler Dünya 2.’si

2017 - Avustralya - Gençler Dünya Şampiyonu

2017 - Macaristan - Büyükler Avrupa Şampiyonu

2018 - Kanada - Büyükler Dünya 3.’sü

2019 İspanya Büyükler Avrupa Şampiyonu