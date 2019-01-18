Alman medya organı Kicker'e göre; Galatasaray'ın 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a sattığı Ozan Kabak'ın transferinde Bayern Münih'in de payı olduğu belirtmiş, Münih ekibinin Ozan Kabak'ın bonservisinde katkı yaparak oyuncunun bir sonraki transferi için öncelik hakkı aldığı iddia edilmişti.

Stuttgart'ın CEO'su Michael Reschke, BİLD'e yaptığı açıklamalarla Ozan hakkında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanladı.

'Oyuncu tamamen Stutgart'a aittir'

Konuyla ilgili net ifadeler kullanan Reschke, 'Çıkan haberler tam bir masal. Ozan Kabak'ın transferi için hiçbir kulüple ön anlaşma yapmadık. Oyuncu tamamen Stutgart'a aittir. Başka hiçbir kulübün dahli yoktur. Neden böyle yanıltıcı bilgilerin yayıldığını anlamıyorum. Biz bu transferi sadece kendimiz yaptık.' dedi.

'Ozan, Pavard örneğini gördü'

Reschke ayrıca 'Avrupa'nın en büyük kulüplerinden teklif varken Ozan'ın bizi seçmesi çok övünç verici. Biz onu Stuttgart'ın süregelen vizyonu sayesinde kazandık. Ozan ayrıca Pavard örneğini de gördü. Stuttgart genç oyuncular için seksi bir kulüp. Tabiki onun için çok önceden çalışmaya başlamamız bu transferde çok etkili oldu.' dedi. (Skorer)