Spor Toto 1. Lig'de ilk devreyi 32 puanla 5. sırada tamamlayan Eyüpspor, ara transfer döneminin ilk hamlesini yaptı. İstanbul ekibi, Hatayspor ile yollarını ayıran Strahil Popov'u kadrosuna kattı ve 31 yaşındaki Bulgar sağ bek ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Eyüpspor’umuz, Hatayspor'dan Strahil Popov ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sağ bekte görev yapan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu Strahil Popov’a hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

Tecrübeli oyuncu, Türkiye'ye Ocak 2016'da Kasımpaşa ile adım atmıştı. Burada 135 maça çıkan ve 2 gol, 18 asistle oynayan Popov, Ocak 2020'de Hatayspor'a katıldı. Hatay ekibinde 59 maça çıkan Popov, 4 asist yaptı.