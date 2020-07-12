Stoperde Ozan var

Süper Lig’de haftanın en kritik maçında Fenerbahçe, Sivasspor’u sahasında ağırlayacak. Bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan Sarı- Lacivertliler’de sakatlığı bulunan Mehmet Ekici ve bir maç daha ceza alan Serdar Aziz forma giyemeyecek. Tolga Ciğerci’nin iyileştiği Kanarya’da Jailson’un, Gençlerbirliği mücadelesinde yaptığı hatalar sonrası stoperde kimin oynayacağı merakla bekleniyordu. Fenerbahçe’de teknik direktör Tahir Karapınar, Luiz Gustavo’nun savunmanın göbeğinde artık oynamak istememesi sebebiyle Ozan Tufan’ı sahaya sürecek.

Avrupa için çok önemli

Son olarak 10 numara oynayan ve Gençler karşısında Jailson’un kötü oyunu sebebiyle stopere geçen Ozan’ın yanında gerçek stoper Simon Faletta yer alacak. 54 puanlı Sivas’ı yenmesi halinde 53 puana çıkacak olan ve Avrupa kupalarına katılma umudunu sürdürecek olan Kanarya’da gelecek haftaki Beşiktaş derbisi öncesi de 4 isim kart sınırında yer alıyor. Ev sahibinde bu akşam Vedat Muriç, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci ve Jailson, kart görmeleri durumunda dev derbide takımlarını yalnız bırakacaklar.