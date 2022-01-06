İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın teknik direktörü Steven Gerrard, Barcelona'da forma giyen Philippe Coutinho'nun transfer iddiaları hakkında konuştu.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Brezilyalı futbolcuya övgü dolu sözler söyleyen Gerrard, transfer ile ilgili herhangi bir spekülasyon yaratmak istemediğini belirterek, "O Brezilya Milli Takımı'nda 63 maça çıkmış, Liverpool'dayken inanılmaz oynayan bir futbolcu, bu yüzden neden birçok futbol kulübüyle isminin geçtiğini anlayabiliyorum. Ülke genelindeki birçok taraftarın neden onun hakkında konuştuğunu anlayabiliyorum. Özel bir futbolcu değilseniz, 'sihirbaz' olarak bir takma ad alabileceğinizi düşünmüyorum, bu yüzden inanılmaz derecede saygı duyduğum biri. Ancak herhangi bir spekülasyon yaratmak istemiyorum çünkü o Barcelona'da." ifadelerinde bulundu.

Barcelona'nın planlarında yer almayan ve takımdan ayrılmaya hazırlanan futbolcunun, Premier Lig'e geri dönmek istediği iddia ediliyor.



