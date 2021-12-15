Stephen Curry, NBA tarihine geçti!

Portland Trail Blazers, New York Knicks'i ünlü Madison Square Garden'da 105-96 mağlup etti. Sonuçtan çok Stephen Curry'nin üçlük rekorunu kırıp kırmayacağı daha çok merak edilen maçta, basketbolun gelmiş geçmiş en iyi isimlerinden biri olarak gösterilen Stephen Curry, beklentileri yanıtsız bırakmadı.

Yeni rekorun sahibi olmak için sadece 2 üçlüğe ihtiyacı alan Stephen Curry, karşılaşmanın başlamasından 1 dakika 4 saniye sonra ilk üçlüğünü kaydettiği ve Ray Allen'a ait 2.973'lük rekoru egale etti. Karşılaşmanın 3 dakika 37. saniyesinde ise Alec Burk'un üzerinden ikinci üçlüğü kaydeden Stephen Cutty, 2.974 rakamına ulaştı ve NBA tarihinin en çok üçlük kaydeden ismi oldu.









NBA yönetiminin önceden verdiği kararla, rekorun geldiği anda maç bir süre durdu. Tribünler ayağa kalkıp Curry'yi alkış yağmuruna tuttu. Takım arkadaşları ve maç topunu yıldız isme hediye eden koç Steve Cerry, Stephen Curry'i tebrik etti. Curry, maçın topunu eski NBA oyuncusu babası Del Curry'ye verdi.

Maçın duygusal anlarından biri de rekora tanıklık eden bu unvanın eski sahibi Ray Allen'in Curry'ye sarılıp, oyuncuyu tebrik etmesiydi. Curry, rekordan sonra duygusal anlar yaşadı.

(NTVSpor)







