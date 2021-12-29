Stephanie Zenora Madden, sağlık kontrolünden geçti

Bellona Kayseri Basketbol'un son transferi 33 yaşındaki Stephanie Zenora Madden, özel bir hastanede dahiliye, kulak-burun-boğaz, kardiyoloji, EKG kontrolleri ve efor testinden geçti. Takım menajeri Semih Tektaş ve kulüp fizyoterapisti Zuhal Kılıç nezaretinde sağlık kontrolünden geçen Stephanie Zenora Madden 2020 - 2021 sezonunda Samsun Basketbol forması giymişti.

Sağlık kontrolünden sonra açıklama yapan Stephanie Zenora Madden, "Daha önce de bu ligde oynadım. Bu takımda oynamanın bana daha çok tecrübe katacağına inanıyorum. Bilinen bir takıma geldim. Ligde bulunduğumuz yer nedeniyle galibiyete ihtiyacımız var. Yeni bir başantrenörümüz var. 5-6 galibiyet alarak daha güzel günler göreceğiz" diye konuştu. (DHA)