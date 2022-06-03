Futbol kariyerinde son olarak ülkemizde Gençlerbirliği forması giyen Stephane Sessegnon, sürpriz bir imza ile sahalara dönüyor. 38 yaşındaki oyuncu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takımlarından Göçmenköy İdman Yurdu'na transfer oldu.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Ersan Karataş, "Paris Saint-Germain'in de aralarında bulunduğu önemli kulüplerde futbol oynamış, Benin Millî Takımının en iyi oyuncularından biri olan böylesine büyük bir futbolcuyu Göçmenköy'e getirmek bizim için çok büyük gurur ve şereftir. Kulübümüz tarihi bir imza attırdı" ifadelerini kullandı.

2008'de Le Mans'dan PSG'ye transfer olan Sessegnon, daha sonra ise sırasıyla Sunderland, West Bromwich ve Montpellier formaları giymişti. Ocak 2018'de ise Beninli oyuncu, Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne transfer oldu.

Gençlerbirliği forması altında toplam 77 maça çıkan Sessegnon; 10 gol, 9 asistlik skor katkısı sağlamıştı.