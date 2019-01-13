Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 103-86 yenen Bahçeşehir Koleji’nde başantrenör Stefanos Dedas, rahat bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dedas, maç boyunca kontrolün kendilerinde olduğunu vurgulayarak, "Ligde her maç aynı puana sahip. Fenerbahçe Beko ya da İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u yenince aynı puanları alıyorsunuz. Bugünkü maç değerliydi. Rakibimizi konumundan dolayı görmezden gelemezdik. Maçın içerisinde rahatladığımız anlar oldu ve o anlarda fark azaldı." ifadelerini kullandı.

Dedas, ligin ikinci yarısında taraftarlarına daha çok galibiyet hediye etmek istediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Maçtan önce kupaya katılmak için farklı skora ihtiyacımızın olması maçı tuhaf bir hale getirdi. Devrenin son maçıydı ve rahat bir galibiyet aldığımız için mutluyum. Devreyi de 7 galibiyet, 7 mağlubiyetle tamamladık. Bu bizim için fena sayılmaz. Maçtan önce Quino Colom’un sakatlanması bizim için beklenmedik bir durumdu. O olmadan nasıl oynayacağımıza hazırlanmamıştık. Isınırken birden sakatlandı. Bugün Colom olmadan da 103 sayı attık. Bizim için iyi bir skor. Taraftarlarımıza teşekkür ederim."