Stefano Marrone'den flaş Alanyaspor açıklaması!
Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcılarından Çağdaş Atan'ın Alanyaspor'un teknik direktörü olmasının ardından yine Sergen Yalçın ile birlikte kulübe geri dönen kondisyoner Stefano Marrone'nin Alanyaspor'a gideceği iddia edilmişti.
Sergen Yalçın ile birlikte takımın fizik kondisyonunu üst seviyelere çıkaran İtalyan kondisyoner, Alanyaspor'a gideceği yönündeki söylentileri kesin bir dile yalanladı.
Marrone'nin açıklaması şöyle;
"Çağdaş Atan için çok sevindim ama ben Sergen Yalçın’ın ekibinde olmaya devam ediyoum. Ayrılma gibi düşüncem hiçbir zaman olmadı. Pazartesi günü antrenmanlara yeniden başlıyoruz.