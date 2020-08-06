Sergen Yalçın ile birlikte takımın fizik kondisyonunu üst seviyelere çıkaran İtalyan kondisyoner, Alanyaspor'a gideceği yönündeki söylentileri kesin bir dile yalanladı.

Marrone'nin açıklaması şöyle;

"Çağdaş Atan için çok sevindim ama ben Sergen Yalçın’ın ekibinde olmaya devam ediyoum. Ayrılma gibi düşüncem hiçbir zaman olmadı. Pazartesi günü antrenmanlara yeniden başlıyoruz.