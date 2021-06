SteelSeries espor takımlarından Dark Passage’a sponsor oldu

Oyuncular tarafından oyuncular için kurulan ve oyuncular için üreten SteelSeries, oyuna ve espora olan tutkusunu her şeyden önde tutarak tasarlamaya ve üretmeye devam ediyor. SteelSeries, oyun oynarken ihtiyaç duyulacak her şeyi özenle araştırıp, oyunculara ve esporculara en iyiyi sunmak için çalışıyor. Oyunun ruhunu değiştiren ürünler üretirken kendini de yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyor. Bunun için oyuncuları ve sporcuları üretimin tüm aşamalarına dahil ediyor.

SteelSeries’te oyuncular üretimin her aşamasına dahil

SteelSeries ekipmanlarının her biri, oyunu ilk elden deneyimleyen gerçek oyuncuların fikirleri, ihtiyaç ve istekleri göz önünde bulundurularak üretiliyor. Oynadığınız oyuna göre değişebilen ve her oyunda size muhteşem performansı sunmak için üretilen Rival 5 fare, tüm tasarım aşamalarında gerçek oyuncularla yapılan görüşmeler sonucunda en mükemmel haline ulaştı. Üzerinde 9 adet tuş bulunan ve her biri özelleştirilebilen Rival 5 kendini tek bir oyunla sınırlamayan oyuncuların isteklerine göre her oyuna eşlik edebilmesi için özel olarak geliştirildi.

SteelSeries’in Prime serisindeki kulaklık ve fareler ise espor ve sporcular için özel olarak üretilen ve üretimine yüzlerce esporcunun dahil olduğu bir seri olarak öne çıkıyor. Prime serisinde esporcuların en iyi performanslarını sergilerken ihtiyaç duydukları her ihtiyaca yer verildi. Dünya çapındaki rekabetçi espor liglerinde mücadele eden 100’den fazla profesyonel esporcunun talepleri ve geribildirimleri ile tasarlanan Prime serisi oyunu kazanmak için oynayan esporcuların aradığı hız, dayanıklılık ve keskinlik gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

Esporun ve sporcularının en büyük destekçisi SteelSeries

Oyunu ve oyuncuları ön planda tutan SteelSeries, espor kulüpleri ve turnuvalarının da en büyük destekçilerinden biri olarak yer alıyor. Ülkemizde ve globalde düzenlenen turnuvaların sponsoru olmanın yanında, organizasyonunu da üstlendiği turnuvalarla gençlerin ve esporun gelişimine destek oluyor. SteelSeries ayrıca dünyaca sevilen ve büyük başarılara imza atmış birçok takıma sponsorluk yapıyor. Bu sebeple de 2001 yılından bu yana espor dünyasının profesyonelleri diğer tüm markalardan daha çok ödülü SteelSeries kullanırken kazandı. En iyiler için en iyi ekipmanı üretmek üzere çalışan SteelSeries’in bugüne dek desteklediği espor takımları arasında Fnatic, Virtus.Pro, Natus Vincere (NAVI) gibi dünya devleri yer alıyor.

SteelSeries; League of Legends, Counter Strike: Global Offensive, Dota 2, Fortnite ve Player Unknown’s Battle Grounds gibi oyun dünyasının popüler ve prestijli oyunların profesyonel liglerinde yarışan birçok farklı takımın aktif sponsoru. Conter Strike: Global Offensive turnuvalarında başarı üzerine başarı yakalayan Faze Clan, Dota 2’de zafere doymayan Team OG ve League of Legends’da vadiye hükmeden FunPlus Phoenix gibi global başarıların sahibi takımların da aktif sponsorluğunu SteelSeries üstleniyor.

Dark Passage ve SteelSeries güçlerini birleştiriyor

Dünyada birçok espor takımı ve turnuvasının bir numaralı destekçisi SteelSeries, Dark Passage sponsorluğu ile desteklerine bir yenisini daha ekliyor. Türkiye’de kurulan ilk espor takımlarından ve espor alanında Türkiye’ye birçok ilki yaşatan Dark Passage takımı ve dünyanın lider çevre birimleri üreticisi SteelSeries güçlerini birleştirdi.

2003 yılında kurulan Dark Passage Esports Club, 17 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en köklü, en başarılı ve en popüler espor kulüplerinden biri olarak adından söz ettiriyor. Sportmenlik ve ahlaki değerlerin en az başarılar kadar önemli görüldüğü Dark Passage esporun farklı branşları ve liglerinde performans gösteriyor. Ülkemizde League of Legends alanında ilk kez Dünya Şampiyonası’na katılan takım olmanın yanı sıra Dark Passage, uluslararası arenada yarışarak Bulgaristan Şampiyonası zaferi ile yurt dışında kupa kaldıran ilk Türk takımı unvanına da sahip. Dark Passage’ın bugüne dek aldığı 4 Türkiye Büyük Finali, 6 ara dönem Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor.

Dark Passage takımı ulusal ve uluslararası alanda adını duyurmayı başarmış, sevilen esporculardan oluşuyor. Dark Passage’ın ormanı Tayfun “Typhoon” Gümüş’e, orta koridoru Emre “Kofte” Akça’ya, alt koridoru Samet “Coldraa” Safran ve Alihan “Pbd” Ocaklı’ya, üst koridoru ise Türkiye’nin en sevilen eporcu ve yayıncılarından olan Asım Cihat “fabFabulous” Karakaya’ya emanet. Takımın antrenörlüğünü ise Furkan “Lynx” Arıkovan üstleniyor. Dark Passage tarihinden gelen tecrübesi ve deneyimlerini SteelSeries’den aldığı destek ile Sihirdar Vadisi’ne taşıyor.

Oyuncuların ve oyunun içinden gelen SteelSeries 20 yıllık deneyimini ve tutkusunu espor dünyasında hayata geçirdiği sponsorluklar ve turnuva organizasyonları ile her defasında gözler önüne seriyor. Türkiye’nin en köklü ve tecrübeli takımlarından Dark Passage’ın sponsoru olarak da oyundaki yerini bir kez daha sağlamlaştıran SteelSeries, en iyi esporcular ve oyuncular için en iyi ekipmanları üretmeye devam ediyor.