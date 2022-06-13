Epic Games, uzun bir süredir üyelerine haftalık olarak ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Şimdi ise Steam bu ücretsiz oyun kampanyasına 50 TL’lik ARK: Survival Evolved ile katıldı. Yaklaşık 1 hafta sürecek bu kampanyadan herkes faydalanabiliyor.

Steam, ücretsiz oyun veriyor!

Steam tarafından bugün itibariyle ücretsiz olarak verilen oyun ARK: Survival Evolved oldu. 19 Haziran günü akşam saat 20:00’a kadar bu kampanya devam edecek. Bir kez kütüphanenize eklendikten sonra ise temelli sizin oluyor.

Kaynak: shiftdelete