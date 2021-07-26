Stambouli geldi, Grenier yolda

Adana Demirspor transfere doymuyor, Mavi Şimşekler'e süperstar yağıyor... Daha önce Svensson, Belhanda, Assombalongo ve Balotelli gibi yıldızlara imza attıran Güney ekibi şimdi de Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattı. Son olarak Alman temsilcisi Schalke 04'te görev yapan Fransız orta saha kendisini 2 yıllığına Adana Demir'e bağlayan imzayı attı. İmza sırasında 30 yaşındaki oyuncunun yanında menajeri Kaan Toker de vardı.

Son pürüzler kaldı

Balotelli ve Stambouli gibi isimleri Adana'ya kazandıran Toker, 26 yıl sonra Süper Lig 'e dönen Mavi Şimşekler'e şimdi bir yıldız daha kazandırmaya hazırlanıyor: Clement Grenier... Rennes'le sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Fransız orta saha ile görüşen Adana Demirspor'un transferi bitirmek üzere olduğu, son pürüzlerin giderilmesiyle Grenier'in de imzayı atacağı gelen haberler arasında.

Okan Çellik