Bundesliga 2 takımı St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşımından dolayı Türk futbolcu Enver Cenk Şahin'in kadro dışı bırakıldığını ve A Takım'la antrenmanlara katılmayacağını açıkladı.

St. Pauli açıklamasında "Taraftarlar, kulüp üyeleri ve tüm dostlarımızla yapılan uzun tartışmalardan sonra Türkiye'deki algı ve tutumu da diğer kültürlerden ayırmamalı ve farklılaştırmamamız gerektiğinin farkına vardık. Şüphesiz savaş eylemlerini reddediyoruz. Savaş ve buna dair olan dayanışma temelde kulübün değerleri ile çelişiyor. Mevcut sözleşmesi geçerli. Tüm tarafları korumak için Cenk'e St.Pauli tarafından bir eğitim verilecek ve misafir edilecek." ifadelerini kullandı.

Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından Türk ordusuna destek paylaşımında bulunmuştu.