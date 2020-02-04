Squat Antrenmanları Nedir ve Neden Tercih Edilir?

Squat uygulamaları, uygulamada yapması oldukça basit tekniklere dayanır. Küçük birtakım yardımcı aletlerin haricinde, herhangi bir spor aleti de gerektirmeden yapılabilmektedir.

Squat; özellikle de bel altı kasları ile kalça ve bacak kasları için faydalı olan bir hareket tipidir. Bu bölgelerdeki kasları; çalıştırır, düzene sokar ve de güçlendirir. Vücuttaki karın kaslarının oluşumunda ve gelişiminde, oldukça yardımcı sayılabilecek bir hareketler bütünüdür. Squat, bulunulan her ortamda; çok kolayca, rahatlıkla uygulanabilmektedir.

Squat hareketleri, çoğunlukla iki şekilde uygulanmaktadır. Bunlardan birincisi, ağırlıksız tipte olup; ikincisi ise, belirli bir ağırlık kullanılarak uygulanır.

Squat Nasıl Yapılmaktadır?

Squat dahilindeki hareketler yapılırken, duruş son derece önemlidir. Tamamen dengeli bir duruş sağlanması şarttır. Düzgün bir duruş neticesinde yapılacak Squat hareketlerinden, daha çok verim alınır. En uygun olacak duruş, ayakların bir omuz genişliği kadar açık hâlde olmasıdır.

Hareketler yapılırken; kolların da, yine yere paralel hâlde olması; büyük önem arz eder. Ayrıca, vücudun üst kısmı ile kafanın da hafif öne doğru eğik olması gerekir. Bununla birlikte; çok fazla eğilmek ise, yanlıştır.

Ağırlıkla Squat Yapılmalı mı?

Sporcuların, antrenmanlarda en çok düştüğü yanlışlardan birisi, çok kısa zamanda kas yapabilme düşüncesidir. Ancak sağlıklı bir kas oluşumu, belli standartlardaki bir çalışma periyotunun içerisinde gerçekleşir. Bu durum, ağırlıklar vasıtasıyla yapılan Squat hareketlerinde geçerlidir.

Kısa sürelerde kas elde edebilmek için, direkt fazla ağırlıklarla işe başlamak; ileride kimi sağlık problemleriyle karşılaşılmasına yol açacaktır. Squat, ilk zamanlarda; ağırlıksız yapılmalı ve de daha sonrasında, aşama aşama ağırlıklı çalışmalara doğru geçilmelidir.

Squat’ın Faydaları Neler?

Squat hareketleri; bilhassa bel altı kasları ile kalça, bacak kasları ve de karın kaslarını çalıştırır. Squat hareketlerinin faydaları, belli başlı maddeler hâlinde şu şekilde açıklanabilmektedir:

- Squat antrenman türü, vücudumuzdaki en büyük hacimli kas grubu olan bacaklarımızı çalıştırmaktadır.

- Squat, bacak ile baldır kaslarının şekillenmesi adına; oldukça önemlidir.

- Squat, vücut direncini arttırır ve de güç sağlar.

- Squat, kalçayı sıkılaştırır ve de toparlar.

- Squat, vücuttaki basen bölgelerini sıkılaştırır ve olası sarkmaları engeller.

- Squat antrenmanları, vücuda dik ve de sağlam bir duruş kazandırmaktadır.

- Squat, vücutta bel kısmının kuvvetlenmesi için; oldukça önemlidir.

- Vücudu şekillendirici bir etkiye sahip olan Squat antrenmanı, ayrıca; vücudun genel yağ yakım olaylarını da hızlandırmaktadır.

Squat Çeşitleri Neler?

Squat çeşitleri, farklı egzersizlerden oluşmaktadır. En yaygın squat egzersiz çeşitleri ve bilinen adları şunlardır:

- Klasik Squat Egzersizleri (Air squat, Goblet squat vb.)

- İzometrik Squat Egzersizleri

- Bulgarian Squat Egzersizleri

- Balet Squat Egzersizleri

- Rebound Squat Egzersizleri

- Hareketli Squat Egzersizleri

Ait Squat ve Goblet Squat Egzersizleri

Air squat ve Goblet squat; klasik egzersizlerde ağırlık kullanılıp kullanılmamasına göre yapılan bir ayrımdır. Air squat, yalnızca vücut ağırlığınızı kullandığınız squat çeşididir. Isınma için ya da başlangıç zamanlarda tercih edilebilir. Zamanla ağırlık eklemeniz gerekirse, Goblet squat tipine geçmek gerekir.

Goblet squat, ellerinizin arasına bir dambıl alarak air squat hareketine ağırlık eklenerek yapılır. Bu tipteki squat çeşidine ise, goblet squat denilir. Bu squat çeşidi, özellikle form çalışmak için ve güçlenmek için çok etkilidir. Dambıl ağırlaştıkça hareketler zorlaşacaktır. Goblet squat türü, her zaman antrenmanlarda rahatlıkla kullanılabilecek bir squat çeşididir.