Squat Hangi Kasları Çalıştırır? En Etkili Squat Hareketleri Neler?

Squat Nasıl Yapılır?

- Squat, vücut ağırlığıyla yapılabildiği gibi aynı zamanda da dambıl ya da ağırlık barları ile de yapılabilir. Özellikle bir ağırlıkla çalışıldığı durumlarda dizlere çok fazla yük bindirmemek için squat pozisyonunun doğru alınması gerekir. Aksi halde ciddi sakatlıklar oluşabilir. Squat hareketi için şu aşamalar önemlidir;

- Bilekler bükülmemeli ve dik şekilde tutulmalıdır.

- Ayaklar omuz genişliğinde açılmalı ve kaval kemiği ile dizler karşı yöne bakmalıdır.

- Ağırlıkla squat yapılacaksa ağırlık kesinlikle boyun kısmına değil de omuzlara alınmalıdır.

- Baş dik bir şekilde ileriye doğru bakmalıdır.

- Squat hareketinde çömelme esnasında nefes alınırken, kalkarken de nefes verilmelidir.

- Kalça kısmı diz hizasına kadar çömelmelidir.

- Kalkış esnasında topuklardan kuvvet almak önemlidir. Kesinlikle bel ve boyun kısmına ağırlık verilmemelidir.

- İlk başlangıçlarda ağırlık kullanılmaması önerilir.

Squat Neden Yapılır?

Squat bilinen spor hareketleri arasında en fazla kuvvet ile güç kazanma hareketlerinden birisidir. Özellikle squat sporunda sinir sistemi ile kas dokusu çok fazla çalışır. Ayrıca sinir sistemi ile kas dokusu arasında var olan uyum squat ile arttırır. Squat hareketi daha çok bacak ile kalça kaslarını çalıştırmaya yöneliktir. Bu bölgedeki kasların güçlenerek, daha canlı bir kas yapısına sahip olması sağlanır. Bacak ve kalça dayanıklılığını da artıran squat, günlük işlerde dahi bireyin daha aktif olmasını sağlar. Çünkü yapılan hareketler ile kişilerin daha iyi sıçrama yeteneği artar ve günlük hareketleri de aktiflik kazanır.

Squat Hangi Kasları Çalıştırır?

Squat hareketi en fazla bacakları ve kalçaları çalıştırır. Özellikle burada bulunan kaslar squat hareketi ile yoğun şekilde çalışmaya başlar. Ağırlıklarla beraber yapılan squat hareketi ön bacak ile arka bacak kaslarını harekete geçirirken, kalça bölgesinde de etkili olur. Bu bölgelerin dışında bel, sırt ve karın kaslarını harekete geçiren squat, baldır bölgesinde de kasların aktifleşmesine yardımcı olur. Squat hareketinin sadece bir bölge üzerinde yoğunlaşması söz konusu değildir. Yapılan hareketler ağırlıklarla beraber çalışıldığında tüm vücut aynı şekilde çalışmaya ve aktif olmaya başlar.

Squat Sporunda Yapılan Hatalar

Squat hareketi ağırlığı bacak, diz ve topuklara veren bir harekettir. Bu ahreketin yapılmasında kişiler bazı hatalar da yapabilmektedir. Bu hatalar hem sakatlanmalara yol açar hem de spor esnasında kişinin daha fazla yorulmasına neden olur. İşte squat hareketlerinde yapılan hatalar;

- Vücutta sıkılığı ve düzeni korumama,

- Başı karşıya doğru değil yukarı kaldırma,

- Kalçaları kitleme ve ağırlığı yanlış noktalara verme,

- Adım genişliğini ayarlayamama,

- Adımları omuz genişliğinden daha fazla açma,

- Çömelme ile ilgili bazı hatalar,

- Dizleri dik tutamama,

- Dizlerin özellikle hareket halinde içe doğru dönmesi,

- Yanlış ayakkabı ve ağırlık seçimi,

- Karın kaslarını doğru şekilde çalıştıramama.

Squat Egzersizlerinin Faydaları

Squat hareketleri, özellikle vücudun alt bölgesini forma sokmak için idealdir. Bacak, baldır, karın, kalça ve sırt bölgesindeki kasların doğru şekilde çalışmasını sağlar. Kalça ve baldırlarda kasların daha aktif olmasına yardımcı olur. Böylece karın kasları da forma girer. Bacak kasları güçlenerek, kişinin eklemlerinde oluşan hasarlar giderilir. Daha canlı ve aktif bir vücuda sahip olunur. Denge kasları da bu sporla beraber daha düzenli çalışmaya başlar.