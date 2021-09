Spotify ve League of Legends’tan yepyeni bir deneyim

Worlds Anthem müzik videosuyla aynı gün çıkacak PVRIS’ten "Burn It all Down" dijital deneyimi hayranlara, Worlds Anthem’deki Shangai, Seoul ve Berlin gibi yerel kulüpleri keşfetme şansı tanıyor. Spotify kullanıcıları ise kendi sevdikleri müzikler ile kişiselleştirdikleri Worlds 2021 Spotify çalma listelerini dinleyerek bu kulüpleri dolaşabilecekler.

LoL hayranları bu dijital deneyim boyunca Riot Games şarkı sözü yazarı Alex Seaver (MAKO) ve besteci Jason Walsh’ın yanı sıra, PVRIS müzik videosundan alıntılar ve kamera arkasıyla Anthem’ın yaratıcı sürecini takip edebilecek. Bu mikro site Spotify’ın mevcut olduğu bütün ülkelerde masaüstü ve mobil cihazlardan erişilebilir olacak.

Spotify’ın League of Legends sekmesinde bulunan League of Legend Resmi Çalma Listesi, Worlds’de bölgelerini temsil eden profesyonel League of Legends takımları tarafından kendi oynama stillerine ve takımlarına en uygun şarkılardan oluşuyor. Çalma listesinde, 100 Thieves’in seçtiği Lil Nas X ve Jack Harlow’dan “Industry Baby”, Rascal Jester’ın seçtiği Metallica’dan “Don’t Tread On Me”, Peace’in seçtiği Imagine Dragons’dan “Believer” ve MAD Lions’ın seçtiği Red Hot Chili Peppers’dan “Can’t Stop” gibi şarkılar bulunuyor.

2021 Worlds Anthem hakkında daha fazla bilgiye Riot Games’in Global Kreatif Direktörü Carrie Dunn’ın açıklamalarına For The Record üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu sene World ile ilgili tüm gelişmelerini takip etmek için Travis Gafford ve Emily Rand’in sunduğu, Spotify’a özel haftalık podcast yayını Rift Reaction’a göz atabilirsiniz.