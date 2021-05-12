Portekiz Premier Ligi 32.hafta maçında evinde Boavista'yı 1-0 yenen Sporting, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. En son 2001-02 sezonunda mutlu sona ulaşan Sporting Lizbon böylece 19 yıl sonra Portekiz'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

PORTEKİZ SÜPER LİGİ PUAN DURUMU

Geçen sezon şampiyon olan Porto, 32 maç sonunda 74 puanda kalırken bir başka önemli takım Benfica 70 puanda son iki haftaya girdi. Sporting Lizbon 32 haftada hiç yenilgi almadan (25 galibiyet - 7 beraberlik) zirvede yer almayı başardı.







