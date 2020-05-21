Spor tutkunlarının festivali SWEAT FEST, heyecanı dijital dünyaya taşıyor
Spor yaptığı kadar eğlenmeyi, eğlendiği kadar sağlıklı yaşamayı seven herkes için tasarlanan spor festivali SWEAT FEST, dijital ortama taşınıyor. Zoom platformu üzerinden 25 Mayıs 2020 Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan SWEAT FEST Live; programındaki etkinlikler ve içeriklerle katılımcıların enerjisini zirveye ulaştıracak. SWEAT FEST Live’da Barre workout, Urban & High Heels Dans, Full Body Workout, Yoga ve Meditasyon, Ses Banyosu, Yoga, Indoor Cycling, Home Run ve sağlıklı mutfak atölyeleri gibi etkinlikler yapılacak.
2017 yılından bu yana pek çok farklı branştan binlerce sporseveri, sağlıklı yaşam ve eğlence çatısı altında toplayan spor festivali SWEAT FEST, dördüncü yaşına yepyeni bir formatla giriyor.
Sosyal izolasyon günlerinde; “SWEAT FEST Live” ismini alan yeni nesil SWEAT FEST, 25 Mayıs Pazartesi günü Zoom üzerinden gün boyu sürecek birbirinden renkli etkinlikler ve atölyelere ev sahipliği yapacak. Boyner’in ana sponsorluğunda düzenlenen SWEAT FEST Live bir kez daha tüm Türkiye'nin de spor festivali olacak.
SWEAT FEST Live’da Kerem Bürsin, Barış Yücealpan, Aslışah Alkoçlar, İlker Çağlayan ve Ayşe Köroğlu gibi ünlü isimler ve markalar tarafından hazırlanan çok özel etkinlikler de yer alacak.
SWEAT FEST Live’a katılan spor ve sağlıklı yaşam tutkunları 5 farklı Zoom odasında çeşitli branşlarda yapılan antrenmanlar sayesinde gün boyu spor yapabilecekler. Enerjinin hiç düşmeyeceği SWEAT FEST Live’a katılmak isteyen herkes ücretsiz olarak @sweaterscommunity Instagram adresinde duyurulacak Zoom linki ile dijital spor festivaline giriş yapacak.
Boyner, Morhipo, LG Electronics Türkiye, TazeDirekt, Fomilk ve adidas sponsorluğunda düzenlenen SWEAT FEST Live'ın Zoom odalarında yer alacak etkinlikler ise şu şekilde olacak:
SWEAT Stage powered by Boyner Odası: Kerem Bürsin, Barış Yücealpan, Ogeday Girişken, Ömer Yeşilbaş, Çisil Sıkı ve daha birçok değerli ismin liderliğinde yapılacak en sevilen SWEAT MASTER antrenmanları, hem terletecek hem kazandıracak!
LG Indoor Cycling Odası: Bisikletseverlerin birbirlerine meydan okuyacağı bu odada, Zwift aracılığıyla yarışlar düzenlenecek. Seans aralarında verilecek molalarda ise katılımcılar hem biraz soluklanacak hem de keyifli bir sohbete katılacaklar.
adidas Home Run Odası: 3K / 2K / 1K mesafelerinden istediklerini seçen koşucular, hep birlikte bu Zoom odasında buluşacak, evde koşmak üzere birbirini motive edecek ve eğlenecekler. Odadakilerin performansları da Strava ve Runtastic uygulamaları üzerinden takip edilecek.
Fomilk Yoga / Pilates / Meditasyon Odası: Aslışah Alkoçlar, Ateş Bağdaş, İrem Ortaç, Merve Pürde, Adil Ayvaz, Verda Kutsal, gibi en sevilen eğitmenlerle birlikte gün boyunca pozitif enerji depolanacak.
Morhipo Mutfak/TazeDirekt SWEAT Well: Morhipo ve TazeDirekt destekleriyle hazırlanacak bu odada ise hem beslenme workshop’ları hem de tarifler olacak. Workshop'ta uygulanacak tarifler, çalışma öncesi @sweaterscommunity Instagram hesabından duyurularak TazeDirekt üzerinden sipariş verilebilecek, katılımcıların malzemelerinin hazır olması sağlanacak. Böylece katılımcılar, workshop’larda verilen tarifleri eş zamanlı olarak hayata geçirebilecekler.
Türkiye’nin en geniş çoklu spor ve çoklu marka festivali SWEAT FEST Live, son 3 yıldır olduğu gibi bu sene de katılımcılarına sporla dolu muhteşem bir gün sunacak.
Program Akışı:
Sweat Stage Powered by Boyner Odası
10:00 Ogeday Girişken X CenterSport – ErgRow
11:00 Ercan Çimenay – Wake Up Call
12:00 Red Bull Project: Pro Hazal Nehir Denge Antremanı
13:00 Adidas Halil Kılıç- Total Body Workout Session
14:00 Asics – Faiz Özkan Zoo Mood
15:00 Kerem Bursin & Barış Yücealpan-Under Armour MATCHBOX Training
16:00 Çisil Sıkı/ DansFabrika-HIGH HEELS DANCE
17:00 Mine Yılmazbilek-SWEAT DANCE
18:00 Ömer Yeşilbaş / DansFabrika- Urban Dance
Fomilk Yoga/Pilates/Meditasyon Odası
11:00 Merve Pürde - Dans Meditasyonu
12:00 Ateş Bağdaş BUDOKON Yoga
13:00 Adil Ayvaz & Puma – All Body Mobility
14:00 Erhan Tügen & Can Aksu – Animal Flow
15:00 Verda Kutsal – Barre Workout
16:00 Suzin Akalan Ses Banyosu
17:00 İrem Ortaç- Power Yoga
18:00 Aslışah Alkoçlar - Barre Fit
LG Indoor Cycling Odası
13:00-15:00 – Triathletes Ride
adidas Home Run Odası
15:00 3 K Start
16:00 2K Start
17:00 1K Start
18:00 Red Bull Challengers Talk
Morhipo Mutfak/TazeDirekt swEAT Well:
12:00 Ezgi Mısırlı & Saf Nutrition-Sağlıklı Tarifler
13:00 Fomilk Ezgi Özanlar – Vegan Çikolatalı ve Meyveli Tart
14:00 Kombucha 2200 ile Evde Kombucha Yapım Atölyesi - Elif Ezgi Uzmansel’in Katılımıyla
15:00 Ayşe Köroğlu & Güzel Gıda – Glutensiz Mozaik Pasta Yapımı
16:00 Petra Roasting Co & Faraway Friends – Bluebery Apple Pie
17:30 İlker Çağlayan & Habit – Ketojenik Tarifler
19:00 BURGER TIME - BiNevi Vegan Burger x Markus Ribs Burger