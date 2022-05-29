Misli.com 2.Lig'de Kırmızı Grup'tan Sakaryaspor, Beyaz Grup'tan da Pendikspor normal sezonda Spor Toto 1.Lig'e yükselirken, bileti alan son takım da belli oldu.

2.Lig Play-Off finalinde Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan maçta Karacabey Belediyespor ile Bodrumspor kozlarını paylaştı. Final mücadelesinde Muğla ekibi Bodrum zorlanmadı. 30'da Erdem Çetinkaya, 39'da Samet Yalçın ve 53'te Cenk Şen'in attığı gollerle Yeşil-Beyazlılar sahadan 3-0 galip ayrılarak, Spor Toto 1.Lig'e yükselen 3. takım olmayı başardı.