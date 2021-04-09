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Spor Toto 1.Lig | İstanbulspor - Tuzlaspor maç sonucu: 2-1

Spor Toto 1.Lig'de İstanbulspor sahasında Tuzlaspor'u 2-1 yendi ve 51 puanla 6.sıraya yükseldi. Saffet Akbaş yönetiminde ilk kez kazanan İstanbulspor, 4 maç aradan sonra galip geldi ve play-off iddiasını sürdürdü

09 Nisan 2021, Cuma 21:11 Son Güncelleme:
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Spor Toto 1.Lig | İstanbulspor - Tuzlaspor maç sonucu: 2-1

İstanbulspor, Spor Toto 1.Lig 29.hafta maçında Tuzlaspor'u evinde 2-1 mağlup etti ve puanını 51 yapıp 6.sıraya yükseldi. İstanbulspor böylece play-off iddiasını sürdürürken Tuzlaspor 41 puanda kaldı

İstanbulspor'un gollerini Yohou (kk) ve Rroca atarken konuk ekibin tek golünü Rogerio Thuram attı. Thuram ikinci yarıda kazanılan bir penaltıdan da yararlanamadı

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