Spor Toto 1.Lig | İstanbulspor - Tuzlaspor maç sonucu: 2-1
Spor Toto 1.Lig'de İstanbulspor sahasında Tuzlaspor'u 2-1 yendi ve 51 puanla 6.sıraya yükseldi. Saffet Akbaş yönetiminde ilk kez kazanan İstanbulspor, 4 maç aradan sonra galip geldi ve play-off iddiasını sürdürdü
İstanbulspor, Spor Toto 1.Lig 29.hafta maçında Tuzlaspor'u evinde 2-1 mağlup etti ve puanını 51 yapıp 6.sıraya yükseldi. İstanbulspor böylece play-off iddiasını sürdürürken Tuzlaspor 41 puanda kaldı
İstanbulspor'un gollerini Yohou (kk) ve Rroca atarken konuk ekibin tek golünü Rogerio Thuram attı. Thuram ikinci yarıda kazanılan bir penaltıdan da yararlanamadı