Spor Toto 1.Lig | İstanbulspor - Tuzlaspor maç sonucu: 2-1

İstanbulspor, Spor Toto 1.Lig 29.hafta maçında Tuzlaspor'u evinde 2-1 mağlup etti ve puanını 51 yapıp 6.sıraya yükseldi. İstanbulspor böylece play-off iddiasını sürdürürken Tuzlaspor 41 puanda kaldı

İstanbulspor'un gollerini Yohou (kk) ve Rroca atarken konuk ekibin tek golünü Rogerio Thuram attı. Thuram ikinci yarıda kazanılan bir penaltıdan da yararlanamadı