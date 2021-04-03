Spor Toto 1.Lig | Giresunspor - İstanbulspor maç sonucu: 0-0

Spor Toto 1.Lig'de lider konumda bulunan GZT Giresunspor, sahasında play-off iddiasını sürdüren İstanbulspor ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla GZT Giresunspor 28 maçta 57 puana ulaşırken ikinci Yılport Samsunspor ile arasındaki puan farkı 3'e indi. İstanbulspor ise 48 puanla 6.sırada yer aldı

SPOR TOTO 1.LİG PUAN DURUMU





STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Emir Eray Eyisoy

GZT GİRESUNSPOR: Tolgahan, Hayrullah, Sergen, Diarra, Hüsamettin, Nalepa (Dk. 72 Uzodimma), Mehmet Taş, Sergio, Caner Hüseyin (Dk. 78 Erol Can), Eren (Dk. 90 Traore), Balde

İSTANBULSPOR: Alperen, Patrick, Mehmet Yeşil, Welington, Ali, Melih, Rroca (Dk. 90+3 Eslem Öztürk), Ethemi (Dk.68 Levent), Abazaj ( Dk.84 Kaan Miray), Onur, Mirkan (Dk. 84 İbrahim)

SARI KART: Dk.86 Hüsamettin (Giresunspor), Dk. 45+2 Patrick (İstanbulspor)





Maçtan dakikalar

15’inci dakikada Nalepa’nın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Balde topla buluştu. Kaleciyi geçip sağ çaprazdan topu kaleye gönderen Balde’nin şutunu, Mehmet Yeşil çizgi üzerinden kornere gönderdi.

21’inci dakikada Nalepa’nın kullandığı serbest atışta, savunmadan dönen topu ceza çizgisi üzerinde Balde tamamladı. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.

31'inci dakikada İstanbulspor atağında ceza sahasına ortalanan topa Sergen müdahale etti. Kısa düşen topu Melih tamamladı, top yan ağlarda kaldı.

45+2.’nci dakikada Nalepa’nın kullandığı serbest atışta kaleye giden topu kaleci Alperen kornere çeldi.

61’inci dakikada Hayrullah’ın vuruşunda top kaleci Alperen’de kaldı.

83’üncü dakikada Hüsamettin’in ortasında Eren’in kafa vuruşunda top kaleci Alperen’de kaldı.

Karşılaşma, 0-0 sona erdi

(DHA)