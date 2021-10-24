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Spor Toto 1. Lig - Balıkesirspor: 0 - Bursaspor: 2

Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında Bursaspor, deplasmanda Balıkesirspor’u 2-0 yendi.

24 Ekim 2021, Pazar 18:34 Son Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig - Balıkesirspor: 0 - Bursaspor: 2

Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında Bursaspor , Balıkesirspor’a konuk oldu. Yeşil-Beyazlılar, rakibini, Namiq Alasgarov ve Batuhan Kör'ün golleriyle 2-0 yendi.

Stat: Balıkesir Atatürk     

Hakemler: Burak Pakkan, Ferdi Karadoruk, Mert Bulut     

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Batuhan İşçiler, Sedat Dursun, Nwanko, Bezjak, Muhammed Ali Doğan (Dk. 62 Anıl Taşdemir), Oğuz Han Aynaoğlu, Cedric (Dk. 81 Hüseyin Karabey), İbrahim Halil Çolak (Dk. 62 Erdem Gökçe), Cumali Bişi, Abdulkadir Özgen (Dk. 81 Kethevoama)     

Bursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayar, Namık Alaskarov (Dk. 88 Eren Güler), Matavz (Dk. 63 Batuhan Kör), Kerem Şen (Dk. 81 Aykut Aygün), Mert Yılmaz, Capan, Zalazar, Burak Altıparmak (Dk. 88 Hasan Ayaroğlu), Bruno, İsmail Yüksek (Dk. 81 Emirhan Aydoğan)     

Goller: Dk. 29 Namık Alaskarov, Dk. 80 Batuhan Kör (Bursaspor)     

Kırmızı kart: Dk. 90 4 Cumali Bişi (Balıkesirspor)     

Sarı kartlar: Dk. 67 Oğuz Han Aynaoğlu (Balıkesirspor), Dk. 82 İsmail Yüksek, Dk. 89 Eren Güler (Bursaspor) 

BALIKESİR (AA)

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