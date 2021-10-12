Spor federasyonlarında seçimler ne zaman yapılacak?

Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan ve Tokyo Olimpiyat Oyunları sonrasına ertelenen seçimli genel kurullar, ekim ve kasım aylarında düzenlenecek.
Yeni dönem için başkanlarını belirleyecek 55 federasyonun seçim tarihi şöyle:
16 Ekim Cumartesi: Türkiye Cimnastik Federasyonu.
21 Ekim Perşembe: Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu.
23 Ekim Cumartesi: Türkiye Triatlon Federasyonu, Türkiye Eskrim Federasyonu, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu.
24 Ekim Pazar: Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, Türkiye Bilardo Federasyonu.
25 Ekim Pazartesi: Türkiye Yelken Federasyonu.
26 Ekim Salı: Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye Okçuluk Federasyonu.
27 Ekim Çarşamba: Türkiye Halter Federasyonu, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu.
28 Ekim Perşembe: Türkiye Kick Boks Federasyonu, Türkiye Kano Federasyonu.
29 Ekim Cuma: Türkiye Ragbi Federasyonu, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu.
30 Ekim Cuma: Türkiye Hokey Federasyonu, Türkiye İzcilik Federasyonu, Türkiye Oryantiring Federasyonu, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Türkiye Tenis Federasyonu, Türkiye Sutopu Federasyonu.
31 Ekim Cumartesi: Türkiye Dans Sporları Federasyonu, Türkiye Kürek Federasyonu, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, Türkiye Hentbol Federasyonu.
1 Kasım Pazar: Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Türkiye Muaythai Federasyonu, Türkiye Golf Federasyonu.
2 Kasım Pazartesi: Türkiye Yüzme Federasyonu, Türkiye Binicilik Federasyonu, Türkiye Okul Sporları Federasyonu, Türkiye Briç Federasyonu.
3 Kasım Salı: Türkiye Bisiklet Federasyonu, Türkiye Boks Federasyonu, Türkiye Badminton Federasyonu.
4 Kasım Çarşamba: Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu.
5 Kasım Perşembe: Türkiye Satranç Federasyonu, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu.
6 Kasım Cuma: Türkiye Judo Federasyonu, Türkiye Karate Federasyonu, Türkiye Güreş Federasyonu Türkiye Halk Oyunları Federasyonu.
7 Kasım Pazar: Türkiye Dağcılık Federasyonu, Türkiye Tekvando Federasyonu, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu.
13 Kasım Cumartesi: Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu.
27 Kasım Cumartesi: Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu.
AA