Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu müjdeyi verdi! 103 milyon TL..

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tüm kulüplerimizin merakla beklediği yayıncı kuruluş ödemeleri hakkında konuştu. Yayıncı kuruluş ile yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Bazı sorunlar söz konusu olmuştu. Dün (önceki gün) itibariyle federasyon ve yayıncı kuruluşla görüşmemiz sonrasında bugün (dün) kulüplerimiz ödeme alacaklar" dedi.

'Ligde rekabet yoğun'

Ödemenin detaylarına da değinen Bakan Kasapoğlu, "Kulüpler için federasyona 103 milyon TL ödeme yapılacak. Periyoduk olarak lig sonuna kadar o takvim işleyecek. Federasyon tüm kulüplere eşit olarak o parayı dağıtacak" ifadelerini kullandı. Süper Lig 'in son 7 haftasını da değerlendiren Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Rekabet yoğun. Rekabet ne kadar yoğun olursa kalite de o kadar iyi olur. Sahada rekabet olsa da sonrasında kol kola yürüyerek ilerleyebilmek önemlidir" diye konuştu.

" Trabzonspor için çaba sarf ediyoruz"

Trabzonspor'un, UEFA'dan aldığı ceza hakkında da konuşan Bakan Kasapoğlu, "Kulüplerimiz ve sporcularımız bizler için çok değerli. Ülkemiz gerek bakanlığımız gerek diğer kurumlarımız bu anlamda çok ciddi çaba sarf ediyorlar. Bu süreçte Türk takımlarının uluslararası manada hakkının yenmemesi hakkında ciddi bir çalışmamız var" açıklamalarında bulundu.