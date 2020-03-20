Türkiye'de liglerin corona virüs salgını nedeniyle ertelenmesine karar verildi. Bu kararın aldığını toplantıda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyon başkanlarına konuyla ilgili sorduğu bazı sorulara yanıt alamadı.

İşte Kasapoğlu'nun yanıt alamadığı bazı sorular:

1-TFF’nin yeniden başlama tarihi, maç takvimi, olası düşme ve şampiyonluk için Play-Off ve bu sistemin kriterleri?

2-Futbolcular ne zaman antrenmana çıkacak, antrenman sırasında sporcuların enfekte olmaması için kulüpler ne yaptı?

3-Salgın yaz aylarına uzarsa ligler nasıl tescil edilecek ve böyle bir durumda sonraki sezon takvimi hazır mı?

4-Yurt dışına gitmek isteyen sporcular Türkiye’ye nasıl dönecek, 14 gün gözlem süreci nasıl işleyecek?

5-Voleybol ve Basketbol federasyonları, Tokyo 2020 sürecine bu ortamda sporcularını nasıl hazırlayacak, iş takvimleri nelerdir?

Kasapoğlu bu sorulara cevap alamadığı için erteleme sürecenin ne zaman sonlanacağı belirlenemedi.