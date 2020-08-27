Spor Bakanı Kasapoğlu: Heyecan verici

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1'in yeniden İstanbul'da düzenlenecek olmasıyla ilgili, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Tekrar İstanbul'un ev sahibi olması heyecan verici" diyen Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Spor, ülkemizin dönüşümünü en güzel şekilde yansıtan alanlardan. Türkiye bundan böyle bu süreç itibarıyla organizasyonlarda talep eden değil talep edilen, aranan ülke konumuna geldi. Bu hakikaten çok önemli bir aşama. Ülkemizin dört bir yanı, pek çok alanda, pek çok branşta mükemmel tesislerle donanmış durumda. Pek çok organizasyona da en güzel şekliyle ev sahipliği yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu yıl çok önemli organizasyonlar vardı, malum pandemi süreci bunları erteletmek zorunda bıraktı ama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah bu organizasyonları en güzel şekliyle ev sahibi olarak gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”

‘Cumhurbaşkanımızın sahiplenmesi…’

Formula İstanbul Park bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önceden bu işi sahiplenmesiyle gelinen süreç. Terkar İstanbul'un ev sahibi olması bu anlamda tabii ki mutluluk verici tabii ki çok heyecan verici. Bunu da inşallah en güzel şekliyle, Türkiye olarak, İstanbul olarak gerçekleştireceğiz. Bunun ben hem ülkemiz açısından hem Formula ailesi açısından sevindirici olduğunu düşünüyorum.



