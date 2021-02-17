Spor Bakanı Kasapoğlu: 'Bizim için onurlu bir görev'

Spor yatırımlarını aralıksız sürdüren Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu dün Denizli'de Pamukkale Üniversitesi yerleşkesi içinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurulan Genç Ofisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine destek verilmesi amacıyla oluşturulan Genç Ofisi’nin açılışında konuşan Kasapoğlu, gençler neredeyse kendilerinin de orada olduğunu ifade etti. Bakan Kasapoğlu, "Hem bunu söylüyoruz hem de gereği neyse onu yapıyoruz. Hamdolsun bu doğrultuda 15 gün içerisinde dördüncü genç ofisimizi açıyoruz. Genç bir nüfusun ve bu anlamda müthiş bir potansiyelin sahibi bir ülke olmak Türkiye için önemli bir avantaj. Bu doğrultuda gençlerimiz için her türlü imkanı seferber etmek bizim için onurlu bir görev. Yeter ki gençlerimiz istesin, düşünsün hayal etsin ve hayallerinin peşinden gitsin" ifadelerini kullandı.

Yeni stat alanını inceledi

Açılışını yaptıkları merkezi büyüterek üniversite akademi işbirliğini daha üst çıtalara çıkarmayı hedeflediklerini de bildiren Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genç Ofisi’ndeki güzel sanatlar, müzik, inovasyon stüdyoları vetiyatro atölyelerini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Kasapoğlu daha sonra kentte yapımı planlanan yeni stadın arazisinde incelemelerde bulundu.