Spor adamı Nur Gencer cenazesi Muğla’da defnedildi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve birçok kulüpte üst düzey görev yapan spor adamı Nur Gencer’in cenazesi, Muğla’nın Bodrum ilçesinde defnedildi. 72 yaşında vefat eden Gencer’in ailesi, yakınları ile spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

08 Şubat 2020, Cumartesi 18:03 Son Güncelleme:
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Spor adamı Nur Gencer cenazesi Muğla’da defnedildi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve birçok kulüpte üst düzey görev yapan spor adamı Nur Gencer’in cenazesi, Muğla’nın Bodrum ilçesinde defnedildi. Ortakent Kerem Aydınlar Camisi’nde öğle namazı sonrasında düzenlenen törene, 72 yaşında vefat eden Gencer’in ailesi, yakınları ile spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Eski milli basketbolcu Efe Aydan, törende, spor camiasına başsağlığı diledi. Gencer’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Ortakent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

MUĞLA (AA)

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