Süper Lig'de zor günler geçiren ve 16. sıraya kadar gerileyen aynı zamanda teknik direktör Ersun Yanal ile anlaşmak üzere olan Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki son maçına Spartak Trnava karşısında çıkacak. Gruplardan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe ilk maçta sahasında 2-0 yendiği rakibini deplasmanda da yenmek istiyor. Sarı-lacivertli takımın bu prestij mücadelesine yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkması bekleniyor. Trnava'nın ise gruptan çıkma şansı kalmadı.

Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Stadion Antona Malatinskeho'da 13 Aralık Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe bu sezon D Grubu'nda 5 maça çıktı. 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe sadece ilk maçta Dinamo Zagreb'e 4-1'lik skorla mağlup oldu.

Spartak Trnava ise bu sezon çıktığı 5 UEFA Avrupa Ligi maçında 1 kez kazandı, 1 kez berabere kaldı ve 3 kez de mağlup oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu

Kaleci: Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu

Defans: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Diego Reyes, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli

Orta saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Jailson Marques Siqueira, Yassine Benzia, Aatıf Chahechouhe, Mathieu Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Eljif Elmas

Forvet: İslam Slimani, Michael Frey, Andre Ayew



