Soykan Başar: Turnuvanın en iyi takımıyız

Ay-Yıldızlılar, yarın başlayacak finallerde C Grubu'ndaki ilk maçını 17 Mayıs'ta İspanya ile oynayacak. Diğer rakiplerimiz ise Belçika ve Sırbistan...

'Her şeyi planlayarak geldik'

Turnuvada takımımızdan beklentileriniz nedir?

"U14'ten beri bu jenerasyonun başındayım. İlk geldiğimizde onlara, hedefin U17'de kupa kazanmak olduğunu söyledik. Her şeyi planlayarak bu noktaya geldik. 16 takımdan biri olmamız, çok büyük bir başarı. İzleyenler, savaşan ve mücadele eden bir Milli Takım görecek. Yetiştirici olurken, yarışıyoruz. Hedefimiz grubu zirvede bitirmek. Turnuvanın en iyi takımı biziz. Arda Güler ve Bayern Münih'ten Kenan Yıldız, sakatlıkları sebebiyle aramızda yok. Ancak arkadaşları, onların eksikliklerini hissettirmeyecek."

'Her alanda baskı yapıyoruz'

Nasıl bir oyun anlayışına sahibiz?

"Top rakibe geçtiğinde savunma anlamında neler yapmamız gerektiğini iyi biliyoruz. Önde basan, rakibin pas oyunuyla gelmesini engelleyen bir tarzımız var. Rakibe her alanda baskı yapıyoruz. Top bize geçtiğinde de doğaçlama değil, planlı bir şekilde hücum önceliğimiz. Örneğin İngiltere'yi yakın zamanda 6-3 yendik, rakibi sahasından çıkarmadık. Takım oyunu olmazsa olmazımız. Yılmayan bir takımız. Geri de düşsek, tekrar ayağa kalkmak için her şeyi yaparız. Oyuncuların zihinlerindeki tek şey; kupayı kazanmak."

'Cihan'ı en az 5 kez çağırdık'

Grubumuzu nasıl değerlendiriyorsunuz?

"İspanya, yetenekli ve klasik pas oyunuyla sonuca gitmeye çalışıyor. Bir önceki grup aşamasından bildiğimiz Sırbistan fizik açısından güçlü, yetenek anlamında Türkiye, İspanya, Belçika gibi değil ama takım savunmasını iyi yapıyor. Belçika'nın kenar oyuncuları ve forvetleri çok hızlı. Rakipleri çok iyi analiz ettik. Hatta Belçika’da Cihan Çanak diye bir Türk oyuncuları da var. 'Niye orada oynuyor?' diyenler olacaktır. En az 5 kere davet ettik, babasıyla ve kendisiyle uzunca konuştuk. Israr ettik ama muhtemelen oradaki kulübü ile çevresinden de etkilendi ve bu gerçekleşmedi."

'Arda daha yolun başında'

Arda Güler için neler söylersiniz?

"Arda, çok yaratıcı bir oyuncu, son pasları çok net veren bir isim. Her kampa geldiğinde mütevazılığını gösteriyor. Futbolu çok izlemeyen biri bile onun yetenekli olduğunu fark eder. Ancak henüz işin çok başında. Bize ilk geldiğinde ona, 'Hücum anlamında çok yeteneklisin. Tabii ki bunu da geliştireceksin. Ancak işin savunma kısmının üstüne koymazsan, günümüz futbolunda bir yere gelemezsin' dedim. Fenerbahçe 'deki hocalarını aradım. Her oyuncuma yaptığım gibi eksik yönlerini onlara anlatıp, bunun üzerinde durmalarını istedim. Onlar da sağ olsun yardımcı oldular. Sonrasında da Arda, çok daha iyi bir seviyeye geldi."

'Gençler bırakın oynasın'

U17 kategorilerinde başarılı oluyoruz ama devamını neden getiremiyoruz?

"U17, bu yaş grubunun ilk resmi maçını oynadığı dönem. U17'den sonra artık oyunculara, 'Korkmayın, güvenin, değer verin, oynatın' denilmeli. Bırakın oynasınlar, hata yapsınlar. Biz de onlara doğru olanı gösterelim. Kulüplerinde de burada olduğu gibi şans verilip, zorluk derecesi yüksek maçlarda süre almaları lazım. İşte o zaman yabancı almak yerine, oyuncu ihraç ederiz."

'En iyilerle gitmeliyiz'

Kadronun yarısının yurt dışında oynuyor olması alt yapı adına olumsuz mu?

"Tam tersi olduğunda, 'Niye yurt dışına bakılmıyor?' deniliyor. Benim için Türk kimliği taşıyan her oyuncu, Milli Takım'da oynamayı hak ediyordur. Performans olarak en iyilerle şampiyonaya gitmeliyiz. Yurt dışından gelenlerin de takıma uyumu çok iyi. Buraya gelene kadar 110'un üzerinde oyuncu seçtik. 'Mesut Özil'i kaybettik' diye zamanında çok üzülmedik mi? Bu potansiyelli oyuncuları şimdiden kazanmak önemli değil mi! Onları kazanan, elbette biz olalım diyorum."

'Hayalim en iyileri çalıştırmak'

Kariyerinizle ilgili hedefleriniz nelerdir?

"Futboldaki değişime çok çabuk uyum sağlamak gerek. Özellikle büyük takımları; Liverpool ya da Manchester City gibi kulüpleri yakından takip ediyorum. Bayern Münih gibi takımların idmanlarını yerinde izliyorum. 'Buradan kendime ve takıma ne alabilirim?' diye kafa yoruyorum. Hedefim ve hayalim, Avrupa'nın en iyi takımlarını çalıştırmak. Kariyerim boyunca da alt yapının kıymetini bileceğim."

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