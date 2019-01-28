Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Moussa Sow’u transfer ettiği resmi sosyal medya hesabından açıkladı.

Gazişehir Gaziantep, geçtiğimiz günlerde sağlık kontrolünden geçirdiği Moussa Sow transferini bitirdiğini açıkladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından Sow’a özel hazırlanan bir video ile transferi duyuran Gaziantep temsilcisi, Sengalli oyuncunun sözleşme detayları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Bir dönem Fenerbahçe’de de top koşturan Sow, geçtiğimiz sene Al Ahlli Dubai takımından Bursaspor’a kiralık olarak gelmişti.

İHA