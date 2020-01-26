Soumaoro’da pürüz var

Fırtına’nın listesinde öncelik verdiği isimlerden biri olan Adama Soumaoro için yapılan görüşmelerde henüz bir sonuca varılmadı. Fransız ekibi Lille, 27 yaşındaki savunmacı için Trabzonspor’dan sezon başında 16.5 milyon Euro’ya transfer ettiği Yusuf Yazıcı’nın bonservis taksitlerinin birkaçını ödememeyi teklif etti. Karadeniz devi ise bu öneriyi geri çevirdi. Taraflar arasında görüşmeler çıkmaza girerken, Soumaoro için İtalyan ekibi Genoa da devreye girdi. Bu gelişmelerin ardından transferin zora girdiği öğrenildi.